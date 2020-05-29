İngiltere'de yeni trend gelişim koçluğu

İngiliz kulüpleri akademiden A takıma geçiş yapan oyunculara 360 derecelik bir bakış açısı sağlamak için ‘gelişim koçları’ndan yararlanmaya başladı. Liverpool’un Klopp ile başlattığı bu sürece son dönemde Southampton ve Sheffield United gibi kulüpler de dahil oldu. 18-22 yaş arası geç ergenliğin öğrenme ve gelişim için eşsiz bir zaman olduğunu, olgun bir yetişkinden daha fazla yeni bilgilere uyarlanabilir ve olumsuz duygusal ortamlara karşı daha duyarlı olduğunu savuna gelişim koçları bu noktada sinirbiliminden yararlanıyor.

İKİNCİ FIRSAT PENCERESİ

Ergenliği ‘ikinci fırsat penceresi’ olarak gören ve yaşamın ilk birkaç yılında olduğu gibi aynı derecede önemli öğrenme potansiyeli sunduğunu söyleyen Sheffield United gelişim koçu Rhys Carr görevini, “Genç oyunculara fazladan dikkat ve ayrıntı vermek” olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda oyuncunun yeteneklerini geliştirmek için doğal içgüdülerinin ve motivasyonlarının kullanılabilir olduğunu savunan Carr, “Geç ergenlik döneminin benzersiz potansiyelinden yararlanmak için antrenörlerin bu oyuncuların risk alarak, yeteneklerini test ederek ve sınırları zorlayarak öğrendiklerine dikkat etmeleri gerekir” diyor.

SORGULAYICI VE MERAKLI

Huddersfıeld Town Teknik Direktörü Danny Cowley de oyuncuları bağımsız öğrenciler olmaya teşvik etmenin öğrenmede daha iyi olduğuna ve temel eğitimde olduğu gibi futbol eğitiminde de sorgulayıcı ve meraklı zihinlerin daha iyi geliştiğine inanıyor. Klopp da gelişim koçlarını A Takım ve akademi arasındaki adaptasyon süreçlerinde önemli bir köprü olarak görüyor. Ve bu akım Premier Lig’de yavaş yavaş tüm kulüplerin yeni iş alanlarından biri olma yönünde ilerliyor.

BUNDESLIGA İZLEMEK İÇİN 3 ÖZEL NEDEN

Sezon başından bu yana Erling Haaland’ı, Jadon Sancho’yu konuştuk durduk. Bundesliga ile birlikte futbola yeniden dönmüşken izlemeye doyamadığım birkaç süper yetenekten daha bahsetmeden olmaz.

Alphonso Davies: Bunlardan ilki Bayern Münih’in 19 yaşındaki sol beki Alphonso Davies. Dortmund maçında attığı sprintler, yaptığı bindirmeler ve patlayıcı gücüyle adeta futbol resitali sunan Davies kelimenin tam anlamıyla el avuca sığmaz bir yetenek. Thomas Müller’in de dediği gibi ‘o gerçek bir Road Runner’.

Achraf Hakimi: Elbette bu sezonun en iyilerinden biri de Dortmund’un sağ beki Achraf Hakimi’den başkası değil. Alexander Arnold ve Andrew Robertson’dan mahrum kaldığımız şu dönemde Hakimi ile Alphonso Davies’in karşı karşıya geldiği anlar ilaç gibi geldi. Sezon sonunda Real Madrid’e dönecek olması sadece Dortmund için değil Bundesliga için de büyük kayıp olacak.

Kai Havertz: Bayer Leverkusen’in dünya futboluna yeni armağanı 20 yaşındaki Havertz, benzersiz bir oyun görüşüne ve gol şansı yaratma yeteneğine sahip. Onu seyrederken zaman zaman Kaka’yı izliyormuş hissine kapılmamak elde değil. Bu sezon 10 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen oyuncuya Bayern Münih, Dortmund, Real Madrid, Manchester City ve Barcelona daha şimdiden gelecek planları sunmaya başladı.

BARÇA'DAN YÜZDE 100 EKOLOJİK MASKE

Barcelona Kulübü koronavirüs sonrası kendi üretimleri olan yüzde 100 ekolojik malzemeden yapılan maskeleri resmi mağazalarında satışa sundu. Tanesi 16 Euro’dan satılan maskeler her yıkamadan sonra 8 saat bekletilmek suretiyle toplam 40 kez kullanılabiliyor. Kendi maskelerini üretmeye hazırlanan Süper Lig kulüplerimiz için Barcelona doğru bir model olabilir.