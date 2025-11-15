İngilizlerin zihinsel gücünü artıran yeni silah bir terlikmiş

Haberin Devamı

Oyuncuların zihinsel keskinliğini artırdığı iddia edilen terlikler milli takım kampında kullanılmaya başlandı. Nike tarafından üretilen Mind001 ismi verilen terliklerin, ayak tabanlarındaki sensörler sayesinde beyindeki reseptörlere dalgalar göndererek zihindeki keskinliği artırıp oyuncuları odaklanma konusunda daha da geliştirdiği iddia ediliyor.

TUCHEL ŞİMDİLİK MESAFELİ DURUYOR

Maçlara zihinsel olarak meditasyon ve nefes teknikleriyle hazırlanan teknik direktör Thomas Tuchel ise şimdilik bu terliklere mesafeli. Tuchel, “Bana oyuncuların bu terlikleri giydiklerinde toplantılara daha iyi odaklanabileceklerini söylediler ve umarım buna inanırlar. Belki de en önemlisi buna inanmaları. Bunun arkasındaki bilimi bilmiyorum” dedi. Pozitif düşünceye inandığını da belirten Tuchel, “Meditasyon disiplinimi sağlamama yardımcı oluyor. Herkesi denemeye ve yapmaya teşvik ediyorum. İşe yaradığına inanıyorum. İşe yaradığına inanmak zorunda değilsiniz. Meditasyonun güzel yanı da bu. Kampta harika nefes egzersizleri yapan Dr. Suzanne Scott var. Oyuncular buna bayılıyor. Rahatlama hissediyorlar” ifadelerini kullandı. Bakalım her geçen gün gelişen teknoloji ve bilim İngilizlere yıllardır hasret kaldığı Dünya Kupası şampiyonluğunu getirecek mi?

XABI ALONSO'YU BEKLEYEN EGO SAVAŞLARI

Real Madrid’de işler yolunda gibi gözükse de Xabi Alonso’nun yönetimi ve ilk 11 seçimleri pek çok oyuncuyu memnun etmiyor. Ancelotti ve Zidane gibi oyuncuların kalplerini fethetmeyi başaramayan Alonso; Vinicius Jr, Bellingham, Valverde, Camavinga ve Courtois gibi isimlerin hedefi haline geldi. Hem ilk 11’de yer bulamayan hem de farklı mevkilerde görev alan futbolcular bu tutumdan memnun değiller. Real Madrid’e yakın kaynaklar Alonso’nun soyunma odasındaki bazı alışkanlıkları bitirmesinin oyuncuların rahatını bozduğunu belirtirken daha önce sağlanan rahat ortamın yerini daha farklı bir disipline bıraktığını savunanlar da mevcut. Bellingham’ın Alonso’nun dizilişinden duyduğu hoşnutsuzluk, Valverde’nin mevkisinin dışında oynaması ve Vinicius’un da teknik adamla yaşadığı sert diyaloglar özellikle milli maçlar arasında daha da gün yüzüne çıktı. Bakalım bu egolar savaşında kazanan Alonso mu yoksa futbolcular mı olacak?

MESSI VE YAMAL'I BARÇA'DA BİR ARADA GÖREBİLİR MİYİZ?

Lionel Messi’nin sürpriz bir şekilde yeni Camp Nou’ya gelerek verdiği fotoğraf büyük yankı uyandırdı. Geri dönmek istediğini saklamasa da Barcelona Kulübü’nden gelen cevap taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Lamine Yamal ile onu yan yana görmek isteyen ve futbolu burada bırakmasını isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Sizce de Messi bugüne kadar yaptıklarıyla “Last Dance (son dans)” demeyi hak etmiyor mu?

NBA'E İLHAM VEREN FUTBOL TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Pep Guardiola’nın taktiklerinden yararlanan pek çok NBA koçu olduğunu biliyoruz. Şimdilerde Guardiola gibi basketbol koçlarına ilham kaynağı olan bir başka isim, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique oldu. NBA’in ikinci ligi olan G-League’de mücadele eden Capitanes de Mexico’nun koçu Vitor Galvani, Luis Enrique’yi referans alarak takımının oyun tarzında devrim yaratmak istediğini açıkladı. Kevin Durant’in geçen yıl PSG’nin hissedarı olmasının ardından Luis Enrique ile NBA arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaşması teknik adama olan ilgiyi de artırmış. Bakalım Guardiola’dan sonra Enrique’nin basketbola yaklaşımı nasıl sonuçlar verecek?