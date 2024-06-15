İngilizler ve Almanlar futbolcularını ‘akıllı yüzük’le izliyor

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Son yıllarda dünyaca ünlü isimler tarafından kullanılan akıllı yüzükler, EURO 2024’te de boy gösteriyor. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, oyunculara ve personele Almanya’da kaldıkları süre boyunca takmaları için Oura Ring adlı son teknoloji izleme cihazı içeren yüzükler verdi. Yüzükteki teknoloji sayesinde; kullanan kişinin uyku, vücut ısısı, stres ve kalp sağlığı gibi bilgileri yakından takip edilebiliyor. Titanyumdan yapılan yüzükler, yerleşik kırmızı, kızılötesi ve yeşil LED’lerini kullanarak ölçümleri alıyor. EURO 2024’te İngiltere gibi bu yüzükleri kullanan milli takımlardan biri de Almanya. Katar 2022 öncesinde, Almanya Milli Takımı için çalışmaya başlayan uyku uzmanı Danimarkalı Anna West de benzer metodu kullanan isimlerden. West de Alman futbolcuların ve teknik ekibin kullanması için akıllı yüzükleri takmasını istedi. Fiyatı 250 ila 577 pound arasında değişen bu ilginç teknolojiyi kullananlar sadece futbolcular değil... Kim Kardashian, Birleşik Krallık Prensi Harry, Gwenyth Paltrow, Jennifer Aniston, NBA yıldızı Chris Paul ve efsanevi kayakçı Lindsey Vonn da bu yüzüğü takıyor.

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VAR KARARININ GEREKÇESi ANINDA EKRANA GELECEK

EURO 2024’te teknoloji bir kez daha ön planda olacak. Maçlar sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR), yarı otomatik ofsayt sistemi, gol çizgisi ve bağlantılı top teknolojisi gibi sistemler kullanılacak. En dikkat çekici olanı ise, şampiyona tarihinde ilk kez kullanılacak olan ve hakemlere anlık olarak verilerin gönderileceği ‘bağlantılı top teknolojisi’ olacak.

Oyuncu-pozisyon verilerini yapay zeka ile birleştiren bu sistem, yarı otomatik ofsayt teknolojisine de katkıda bulunacak ve maç içinde daha hızlı karar verilmesini sağlayacak. Bağlantılı top teknolojisi VAR görevlilerinin topa dokunuşları tespit etmesine de yardımcı olacak.

UEFA ayrıca VAR kararlarının taraftarlara ve medyaya daha fazla netlik sağlamak için EURO 2024’te daha ayrıntılı gösterileceğini duyurdu. Verilen kararların teknik açıklamaları stadyumların içindeki büyük ekranlarda gösterilecek ve her kararın gerekçesi mümkün olan en kısa sürede yayıncılara aktarılacak.

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iNGiLTERE-SIRBiSTAN MAÇINA DAHA AZ ALKOLLÜ BiRA

İngiltere ile Sırbistan milli takımlarının taraftarları arasında uzun zamandır süren gerginlik, EURO 2024’ün düzenlendiği Almanya’da kavgalara yol açınca, yerel güvenlik birimleri ilginç bir karar aldı. İngiliz medyasında yer alan habere göre, yarın Gelsenkirchen’de oynanacak İngiltere-Sırbistan maçı öncesinde taraftarlara alkol oranı düşük olan biralar satılacak.

BELÇiKA’DAN TENTEN’E SAYGI FORMASI

EURO 2024’te mücadele edecek olan Belçika’nın kullanacağı ikinci forma büyük dikkat çekti. Sebebi ise dünyaca ünlü Belçikalı karikatürist Herge tarafından yaratılan ikonik çizgi film karakteri Tenten’den esinlenen gök mavisi üst ve kahverengi şortla manşetleri yakalaması muhtemel olan forma. Tenten, köpeği Snowy ile dünyayı dolaşan ve 1929’da Herge tarafından yaratılan çok yetenekli bir Belçikalı muhabirdi. O zamandan beri Belçika’nın her yerinde görülen heykelleri ve duvar resimleri ile popülerliğini korudu ve ülkenin en sevdiği çizgi film kahramanı haline geldi. Ülkenin sanat ve tasarım tarihine övgü, Tenten’in ünlü mavi kazağı, beyaz çorapları ve ten rengi chinos’larının Belçika’nın alternatif formasının çeşitli unsurlarına yansımış durumda. Önümüzdeki haftadan itibaren raflardaki yerini alacak formalar şimdiden büyük rağbet görüyor.

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SPALLETTi’DEN 4 KATI KURAL

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, turnuva boyunca oyuncularının uyması gereken kuralları belirledi.

Son Avrupa Şampiyonu olarak unvanlarını korumak istediklerini belirten 65 yaşındaki çalıştırıcı, ilk olarak oyuncularının PlayStation kullanmasını engelledi ve gece yarısından sonra herhangi bir oyun oynamalarını yasakladı. Futbolculara ayrıca kadronun geri kalanıyla birlikteyken kulaklık takamayacaklarını bildiren Spalletti son olarak masaj masasındayken telefonlarını kullanmalarını da yasakladı.

Bu yasaklar oyunculardan çok taraftarlarda daha büyük şaşkınlık yarattı. Bazı taraftarlar, “Birinin Spalletti’ye 16-17 yaşındaki çocukları çalıştırmadığını hatırlatsın. Şampiyonluklar böyle yasaklarla kazanılmıyor” diyerek getirdiği kurallara tepki gösterdi.

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