Infantino'yu Trump yaktı

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Son günlerde FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya olan tepkiler ve muhalefet giderek artıyor. UEFA başta olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşları da Infantino’nun son Dünya Kupası sırasındaki yaklaşımları sonrası artık FIFA Başkanı olmaması gerektiğini savunuyor. UEFA içindeki birçok federasyon, Infantino’nun 2027’de yeniden FIFA başkanı seçilmesine karşı ortak hareket etmeyi değerlendiriyor. Bunun temel nedeni, FIFA’nın Dünya Kupası’nın ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı hedefleyen planı. Avrupa federasyonları, bu girişimin futbolun yönetim modeline zarar verdiğini ve FIFA’nın şeffaflığını zedelediğini savunuyor. Daha önce Gianni Infantino’yu destekleyen bazı federasyonların destek mektuplarını geri çekebileceği belirtiliyor.

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Tartışmalı ticari proje rafa kaldırıldı

İddialara göre FIFA, Dünya Kupası gelirlerini yönetecek yeni bir ticari şirket kurmayı, bu şirkette yatırım fonlarına pay satmayı, milyarlarca dolarlık yeni bir finansman modeli oluşturmayı planlıyordu. Ancak; UEFA, CONCACAF ve bazı ulusal federasyonlar çok sert tepki gösterince proje geri çekildi. Bu durum Infantino’nun başkanlığı dönemindeki en büyük yönetim krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. UEFA yaşanan sürece yalnızca siyasi tepki göstermekle kalmadı. FIFA’dan tüm yazışmaların ve belgelerin korunmasını isterken, hukuki süreç ihtimalini değerlendirmeye başladı. Başkan Gianni Infantino ise eleştirilere karşı sakin olunması gerektiğinin altını çizerken FIFA’nın çalışmalarını savundu.

Finaldeki devre arası şovuna tepki

The Guardian, FIFA’nın 2026 Dünya Kupası finalinde planladığı kapsamlı devre arası eğlence organizasyonunun da tartışma yarattığını yazdı. Eleştiriler; futbolun ticari gösteriye dönüştürülmesi, maç ritminin etkilenmesi, FIFA’nın organizasyonu ‘Amerikan spor modeline’ yaklaştırması üzerinde yoğunlaştı. Son günlerde uluslararası basındaki ortak değerlendirme şu yönde: Infantino hâlâ Afrika, Güney Amerika ve bazı Asya federasyonlarından önemli destek görüyor. Buna karşın Avrupa futbolunda kendisine yönelik güven ciddi şekilde zedelenmiş durumda. Dünya Kupası’nın ticari yapısına ilişkin başarısız girişim, 2016’dan beri karşılaştığı en ciddi liderlik krizlerinden biri olarak görülüyor.

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YAKINLAŞMA BAŞINA DERT AÇTI

The Guardian, Financial Times, Reuters’ta, Infantino’nun Donald Trump ile kurduğu yakın ilişkinin artık kendisi için siyasi bir yük haline geldiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Infantino’nun Trump ile sık sık kamuoyu önünde görünmesi, ABD’li oyuncu Balogun’un kırmızı kartının iptali, FIFA’nın ABD’deki ofislerini Trump Tower’a taşıması, Trump’a FIFA’nın ilk ‘Barış’ ödülünü takdim etmesi, Dünya Kupası finalinde Trump’a çok görünür bir rol vermesi, FIFA’nın siyasi tarafsızlığı konusunda soru işaretleri oluşturmaya başladı. Infantino’nun ABD hükümetiyle iyi ilişkiler kurarak FIFA’ya avantaj sağlamaya çalışırken, şahsi çıkarlarını da öne çıkarması FIFA’da yeni bir dönemin kapılarının açılması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Yolsuzluk nedeniyle ceza alan FIFA’nın eski başkanı Blatter ve UEFA’nın eski başkanı Platini’den sonra çanlar bu kez Infantino için çalacak gibi gözüküyor.