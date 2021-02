İmza attığı her şey binlerce dolar değer kazanıyor

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’da Tampa Bay Buccaneers takımını 18 yıl aradan sonra zafere ulaştıran, kariyerinin 10. finalinde 7. kez şampiyonluk yaşayan efsane sporcu Tom Brady’nin attığı her imza binlerce dolar ediyor.

5 KEZ MVP SEÇiLDi

New England Patriots takımıyla 20 yıl içinde Super Bowl’da 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan 43 yaşındaki Brady, Tampa Bay Buccaneers ile kendine ait rekoru geliştirirken 5. kez Super Bowl’da ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) ödülüne layık görülerek bu alanda da rekor kırdı.

REKOR SEViYELER

Bu inanılmaz başarılar ünlü sporcunun attığı her imzanın değerini rekor seviyelere ulaştırdı. Brady’nin imzaladığı forma, kask, top ya da fotoğraflara sahip olmak isteyenler binlerce doları gözden çıkarmak zorunda.

GiSELE BÜNDCHEN’LE EVLi

Dünyanın en ünlü modellerinden Gisele Bündchen ile evli olan ünlü Amerikan futbolu oyuncusu, koleksiyoncular için özel etkinlikler düzenleyerek kendi imzasını taşıyan ürünleri satışa çıkarıyor.

FOTOĞRAF BiLE 1600 DOLAR

Tom Brady’nin giydiği imzalı formaya sahip olmak 3 bin dolara mâl olurken, yıldız oyuncunun kaskı 3 bin 700, topları ise 2 bin dolardan hayranlarına sunuluyor. Sadece imzalı bir Brady fotoğrafı bile internetteki çeşitli sitelerde 1600 dolara satılıyor.

MiCHAEL JORDAN HÂLÂ PARA BASIYOR

The Last Dance isimli belgeselle izlenme rekorları kıran Michael Jordan, basketbolu bırakalı 17 yıl olmasına rağmen hâlâ para basmaya devam ediyor. Efsane basketbolcunun 1986 çaylak sezonundaki oyuncu kartı rekor bedelle 100 bin Euro’ya satıldı. Jordan’ın 1985’te Chicago Bulls ile NBA’deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabı da açık artırmada 600 bin Euro’dan alıcı buldu. NBA’in unutulmaz oyuncusunun isminin geçtiği her şey yıllar geçtikçe değerleniyor.

MESUT ÖZiL’iN iMZALADIĞI 3 ÖZEL FORMA 36 BiN 50 EURO’YA SATILIP REKOR KIRDI

Fenerbahçeli Mesut Özil’in imza törenine özel hazırlanan ve oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 Euro’ya satıldı. İnternetteki ‘matchwornshirt.com’ sitesinden satışa çıkarılan çubuklu forma 26 bin Euro, gold forma 4 bin 800 Euro ve lacivert forma 5 bin 250 Euro’ya alıcı buldu. Çubuklu forma, Matchwornshirt’ta şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı.

