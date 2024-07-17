Hull City'nin çehresini baştan aşağıya değiştirecek Alman

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“Hocamız 1 numaralı hedefimizdi” diyen Acun Ilıcalı, “8-9 oyuncu alarak hocamızı transfere boğacağız” açıklamasını yaptı. Toplantı boyunca birbirleriyle yakın diyaloglarıyla dikkat çeken Ilıcalı ve Walter yeni sezonda tek hedeflerinin Premier Lig olduğunu söyledi. Peki, Alman futbolundan gelen Tim Walter’ı Acun Ilıcalı’nın gözünde bu kadar farklı kılan ne? Gelin birlikte inceleyelim...

KARLSHURE'DE PARLAYINCA BAYERN'İN RADARINA GİRDİ

8 KASIM 1975’te Almanya’da doğan Tim Walter, Karlsruhe’de spor bilimi okuduktan sonra bir futbol okulunda çalışmaya başladı. Ardından Karlsruhe Kulübü’nde akademi koçu olarak görev yaptı. Hem U17’lere (2013- 14) hem de U19’lara (2014- 15) antrenörlük yaparak kulüpte 10 yıl geçirdi. U19 ile Bundesliga play-off yarı finali oynayan Walter, performansıyla Bayern Münih’in radarına girdi. Bayern Münih II’nin başına geçmeden önce 2017’de U17 takımıyla Bundesliga’yı kazanan Walter profesyonel olarak teknik direktörlüğe geçişi Holstein Kiel ile yaptı. Daha sonra 2019 yazında Stuttgart’a transfer oldu ve aynı yılın sonuna kadar burada kaldı. Tim Walter’ın felsefesini ve oyun tarzını önceki deneyimlerinden bilip takdir eden Hamburg yönetimi, 2021’de kendisini A takımın başına getirdi.

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SAVUNMA SAĞLAM DEĞİLSE SALDIRININ İŞLEMESİ İMKANSIZ

Hamburg'da üç yıl çalıştıktan sonra bu ayın başında Hull City’nin başına geçen Tim Walter’ın oyun felsefesi tamamen hücuma ve topa sahip olmaya odaklı. Bunu yaparken de oyun üzerinde etkisi olabilecek belirleyici oyuncuları tercih ediyor. Baskın ve göze hoş gelen futbol oynamaktan hoşlanan Walter’ın bu tarzı savunmaya daha az önem verdiği anlamına gelmiyor. Verdiği bir röportajda “Savunma sağlam değilse, saldırının işlemesi imkansız” diyen Walter bunun için sayısız Gegenpressing analizi yapan bir teknik adam. Aynı zamanda antrenman seanslarını geliştirmek için en etkili derin koşuları ve geçişleri bulma üzerine kafa yoruyor.

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TAKIMA YENİ BİR OYUN ANLAYIŞI GETİRMEK İSTİYOR

Hull City’ye de kendi oyun felsefesini benimsetmeyi hedefleyen Walter, yüksek yoğunluklu ve topa sahip olma odaklı oyun tarzıyla yeni bir soluk getirmek istiyor. Günümüz futbolunda yenilikçi bir antrenör olarak bilinen, Almanya’da yaklaşık 200 karşılaşmaya çıkan 48 yaşındaki teknik adam, maç başına ortalama 2 gol atarak yüzde 50.25’lik bir galibiyet oranı yakaladı.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN MÜTHİŞ GELİŞİMİ

RiVA’daki basın toplantısındaki isimlerden biri de geçen sezon Hull City’e transfer olan Abdülkadir Ömür’dü. Kısa sürede geliştirdiği İngilizcesi ile dikkat çeken Abdülkadir, İngiliz basın mensuplarının sorularını akıcı bir şekilde cevapladı. İngilizceyi öğrenmesinin şehre ve kulübe adapte olmasını kolaylaştırdığını belirten Abdülkadir, hem oyunsal hem de kişisel olarak bir gelişim içinde. Toplantının en güzel detaylarından biri de İngilizlerin ona “Abdüş” diye seslenmesiydi. Belli ki Abdülkadir kendini Hull’da fazlasıyla benimsetmiş.

ACUN ILICALI 50 TARAFTARI F.BAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA MİSAFİR EDİYOR

HULL City’yi satın aldıktan sonra kulüp ile taraftarlar arasındaki bağları daha da sıkılaştırmayı hedefleyen Acun Ilıcalı, takımın geçtiğimiz mart ayında Antalya’da yaptığı kampa 200 taraftar getirip misafir etmişti. Ilıcalı, bugün oynanacak Fenerbahçe maçı için de 50 taraftarı İstanbul’a getirdi. Hull City Kulübü’nün konuğu olarak İstanbul’da ağırlanacak olan taraftarlar, takımlarının bugün oynayacağı karşılaşmayı tribünden izleyecek.

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PHILOGENE'Yİ GEÇEN YIL ALDIĞI KULÜBE 2.5 KAT FAZLAYA SATTI

Son bir yılda katıldığı her programda kanat oyuncusu Jaden Philogene isminden söz eden Acun Ilıcalı, 22 yaşındaki oyuncusunu geçen yıl satın aldığı Premier Lig ekibi Aston Villa’ya geri sattı. Anlaşmaya göre Hull City, geçen yıl 5.8 milyon Euro’ya aldığı Philogone için 15 milyon Euro ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay alacak. Böylelikle Hull City bu oyuncudan sadece 1 yılda 9.2 milyon Euro, başka bir ifadeyle 2.5 kat para kazanmış oldu. Hull formasıyla 32 maça çıkan Jaden Philogene, 12 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.