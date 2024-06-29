Hızlı ve dik oyna, 10 saniyede şut at

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Takvim yaprakları 26 Mart 2024’ü gösterdiğinde Avusturya ile oynadığımız hazırlık maçını 6-1 kaybetmiştik. Aradan geçen 3 ayın ardından 26 Haziran 2024’te Çekya’yı 2-1 yenince, EURO 2024 son 16 turunda rakibimiz yine Avusturya oldu. Bu eşleşmede çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek karşılaşma aynı zamanda mart ayında aldığımız farklı yenilginin rövanşı niteliğinde. Ancak şunu unutmamak lazım; bazı zamanlar rövanşist duygular tehlikelidir. Daha çok hataya sürükler. Bu maçı bir rövanştan çok EURO 2024’te çeyrek finalin kapısı olarak görüp akılcı davranmak en doğrusu olacak. Şimdi gelelim Avusturya’nın tanıtımına...

BAMBAŞKA BİR TAKIM DİZAYN ETTİ

Peki, Rangnick’i ve Avusturya’nın felsefesini anlamanın yolu ne? Sanırım bunu en iyi anlatan detay EURO 2024’te Hollanda’ya attıkları galibiyet golü. Avusturya’ya beraberlik yetmesine rağmen Sabitzer, 79:44’te Hollanda yarı sahasına girdi, 10 saniye içinde 3 pas yapan takım yine aynı futbolcunun vuruşuyla Hollanda’yı 3-2 mağlup etti. Maç boyunca takım son derece agresif bir 4-2-2-2 ile baskı yaptı ve bu da onların rakip sahada sık sık topa sahip olmalarını sağladı.

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BİRBİRİNDEN ETKİLİ İSİMLERLE ORTA SAHASI ÇOK GÜÇLÜ

Güçlü orta sahasıyla öne çıkan ekipte Borussia Dortmund’dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim’dan Florian Grillitsch, Bayern Münih’ten Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner gibi isimler rakiplerin sahada işini zorlaştıran önemli oyuncular olarak göze çarpıyor.

Avusturya, Rangnick göreve gelmeden önce sönük bir takımdı. Büyük turnuvalarda yardımcı rollerde oynayan takımlardan biriydi. Ancak Rangnick iki yılın sonunda Avusturya’yı yeniden dizayn ederek; ‘gegenpressing’e (karşı pres) dayalı, hızlı geçişler yapan ve kolektifin bireyden daha güçlü olduğu bir yapı kurdu.

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MANCHESTER UNITED DEĞERİNİ BİLEMEDİ

Ralf Rangnick için kısa süren Manchester United dönemi (Aralık 2021-Mayıs 2022), açıklama isteyen ve anlam verilemeyen bir dönem oldu. Basın toplantılarında United’ın tıpkı Klopp-Liverpool beraberliği gibi zamana ihtiyaç duyduğunu sık sık anlattı. United’ı oyuncu gücünden, disiplinsizlikten ve ayrıcalıklardan kurtarmaya çalıştı. Gerçekleri dile getirdiği için alay konusu oldu ve nefret edildi. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo onun teknik direktör olmadığını bile söyledi. Ama aradan geçen zaman Rangnick’i haklı çıkardı.

RED BULL PROJESİNE HAYAT VERDİ

Almanya’da Red Bull Leipzig, Avusturya’da ise Red Bull Salzburg projelerinin yöneticiliğini yapan Rangnick, bu kulüplere çağdaş bir sistem, felsefe, oyun stili, transfer politikası ve gençlik programı getirdi. Transfer politikasını 23 yaş altı futbolcular ve ‘bir oyuncu yılda en fazla 3 milyon Euro maaş alabilir’ olarak belirledi. Kulüpler için ünlü teknik adamlarla değil, projeye uygun isimleri araştırdı.

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Oyuncu transferlerinde de 5 kriteri göz önüne aldı; ‘yaş, hız, zekâ, zihniyet ve karakter.’

BİREYSELLİK YERİNE KOLEKTİFLİK

65 yaşındaki Rangnick’in çalıştırdığı takımların en büyük özelliği birlikte hareket etmesi. Bu sebeple yıldızlar yerine, kolektif oyun bilinci olan oyuncuları tercih ediyor. Avusturya’da inşaa ettiği yapı da bu yönde. 5 oyuncu dışında takımdaki diğer tüm oyuncuları gerektiğinde yedek bırakmaktan çekinmiyor. Misal 6-1’lik maçta bize 3 gol atan Gregoritsch bu turnuvada 80 dakika süre buldu.

BAYERN MUNIH'İ REDDEDİP 'TÜM KALBİMLE AVUSTURYA' DEDİ

Thomas Tuchel sonrası Bayern Münih'in başına geçmesi istenen ve EURO 2024'e iki hafta kala bu teklifi alan Rangnick, "Tüm kalbimle Avusturya'nın milli takım teknik direktörüyüm" diyerek reddetti. Bu konuda da son derece mütevazı yorumlar yapan Rangnick, "Bu görev bana sevinç veriyor. Başladığımız yolda devam etmeye kararlıyım. Bu Bayern'i reddetmek değil, takımım ve ortak hedeflerimiz için aldığımız bir karar." dedi.

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10 SANİYE KURALI SÜREKLİ İŞLİYOR

Rangnick’in takımları için kontratak çok önemli. Topa sahip olmamak onun için dünyanın sonu değil. Nitekim Avusturya EURO 2024’te topa sahip olma istatistiğinde 24 takım arasında 15. sırada. Buna karşın atılan gol sayısında (6 ) ikinci sırada yer alıyor. Sabitzer’in Hollanda’ya karşı maç kazandıran golü bunun en iyi örneği. Hız ve dikeylik rakip defans oyuncuları üzerinde sürekli baskı yaratıyor. Baskı sonucu kazanılan toplar sonrasında Rangnick’in olmazsa olmazlarından biri de 10 saniye içinde kaleye şut atılması.