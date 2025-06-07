Henüz 17 yaşında ve 400 milyon euro ile dünyanın en değerlisi

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Futbolun yeni kahramanları olmaya aday çok sayıda oyuncu izledik. Herkesin üzerinde birleştiği, kesin olan bir şey varsa o da şu; 2024-25 sezonu sadece İspanya’da değil tüm dünyada ‘Lamine Yamal Sezonu’ oldu. Gerek Barcelona gerekse milli takımda oynadığı her maça damga vuran bu 17 yaşındaki süper yetenek, son olarak İspanya’nın önceki gün Fransa’yı 5-4 yendiği Uluslar Ligi karşılaşmasında 2 gol attı. Uluslararası Futbol Gözlemevi (CİES), yayınladığı ‘En Değerli 100 Futbolcu’ raporunda Yamal’ı dünyanın en değerli oyuncusu ilan etti. Raporda 402 milyon Euro’luk bir değere sahip olduğu belirtilen Yamal, en yakın rakibi Erling Haaland’a (239,6 milyon Euro) neredeyse 2 kat bir fark attı.

KENAN YILDIZ 97.8, ARDA 90.9 MİLYON EURO

Elbette raporda gözlerimiz ister istemez Türk oyuncuları aradı. Kenan Yıldız 97,8 milyon Euro ile 27. sırada bulunurken, Arda Güler 90,9 milyon Euro ile 34. sırada yer aldı. Daha 17 yaşında olan Yamal için şimdiden biçilen 400 milyon Euro ve 2031’e kadar geçerli sözleşme yenilediği Barça’dan yılda kazanacağı 30 milyon Euro’yu göz önüne alırsak aklıma bir soru geliyor: Önümüzdeki yıllarda Yamal’a ne ücret verilecek?

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KAZANANLAR GERÇEKTEN SIKICI MI?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola 2017’den sonra ilk kez kupa kaldıramadığı bir sezon yaşadı. Sezon genelinde saha kenarında kimi zaman acı çeken, kimi zaman yüzünü tırnaklayan, kimi zaman da kendi kendine konuşan bir Guardiola izledik. Bazılarına göre bir dahi, bazılarına göre futbola son derece takıntılı bu adam, Reuters’e ders niteliğinde bir röportaj verdi. Uzun uzun yazmak yerine en çarpıcı detayları yazmak Guardiola’yı daha iyi anlamak açısından yeterli olacaktır diye düşünüyorum:

· Mutluluk kazanmakla ölçülür. Başarı kazanmakla ölçülür. Ve bu bir sorundur.

· Başarı, düşüşlerden ne kadar çok kalktığınızla ölçülür. Düş, kalk. Düş, kalk... İşte en büyük başarı budur. Kazananlar sıkıcıdır ve kaybedenleri görmek güzeldir; işte o zaman öğrenirsiniz.

· Bu kadar çok şampiyonluk kazandığım için kendimi özel hissettiğimi mi düşünüyorsunuz? Hayır! Unutun gitsin. Kendini özel hissetmesi gereken kişi hayat kurtaran doktordur. Penisilini icat eden kişidir. Onlar bir dahidir. Ben mi? Deha mı? Hadi ama...

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· Alçakgönüllülük taslamak istemiyorum: Elbette iyiyim. Yıllar boyunca iyi olduğumu kanıtladım... Ama elde ettiğim başarı için, belirli zamanlarda Messi ve diğerlerine liderlik etmek üzere seçildim, bu tür yerlerde bulunmak için inanılmaz takımlar kurdum... Ama diğer teknik adamlar, doğru zamanda, o pozisyonda, belki de aynısını yapabilirdi.

· Maçları kazanamadığımda acı çekmek istiyorum. Kendimi kötü hissetmek istiyorum. Kötü uyumak istiyorum. Yemeğim daha kötü tat veriyor... Çok fazla yememe gerek yok çünkü o öfkeyi hissetmem gerekiyor. Aksi takdirde, ne anlamı olurdu? Kazanmak ya da kaybetmek... Bu dünyada farklı deneyimler, farklı zihin halleri yaşamak için varız.

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15 YIL SONRA PARA DEĞİL SİSTEM KAZANDI

PSG’nin 2010-11 sezonunda Katar Yatırım Ortaklığı’na satışıyla başlayan yolculuğu, harcanan 2.1 milyar Euro sonrası çok istenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupasıyla mutlu sona ulaştı. Kulübün sahibi Nasser El-Khelaifi bu süreçte Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ve Luis Enrique gibi çok önemli teknik adamlarla çalıştı. Mbappe, Beckham, İbrahimovic, Di Maria, Messi, Neymar ve Cavani gibi yıldızlara da PSG forması giydiren El-Khelaifi devasa boyutlardaki harcamalarının karşılığını bu sezon Enrique’nin Mbappe’siz kurduğu genç takımla başardı. PSG’ye bir futbol aklı ve sistem getiren Enrique daha önce Roma’da yaşadığı Francesco Totti krizinden çıkardığı dersi Mbappe ile yaşamadı. Şimdi önlerinde Dünya Kulüpler Kupası var. Paranın gücünü ve PSG’nin antipatikliğini ortadan kaldıran Enrique ve genç takımı bakalım bu turnuvayı da kazanacak mı?