Havuzun mavi bandanalı yeni Phelps'i

Yeni bir yıldızın doğuşuna şahitlik edebiliriz. Tokyo'da görmedikleriniz, duymadıklarınız...
Tokyo 2020’de en çok madalya almaya aday sporculardan Caeleb Dressel, 100 metre serbestte 47.02’lik derecesiyle olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu. Dressel bu sonuçla, Eamon Sullivan’ın 2008 Pekin’de yüzdüğü 47.05 ile eski rekorunu da tarihe gömdü.
Spor hayatına futbolla başlayan ve kardeşlerinin etkisiyle yüzmeye geçen Caeleb Dressel havuzun yeni Michael Phelps’i olarak görülüyor. Bu iddia o kadar büyük ki Tokyo’da Phelps’in tek olimpiyatta sekiz altın madalya rekoruna ortak olacağı konuşuluyor.
BANDANANIN ANLAMI BÜYÜK
2017 FINA Dünya Şampiyonası’nda bir gün içinde üç altın madalya kazanarak tarihe geçen Dressel, 2019 FINA Dünya Şampiyonası’nda ise Phelps’in 100 metre kelebek derecesini 0,32 saniye geliştirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Ve aynı şampiyonada 8 madalya kazanarak tarihe geçti. 2020 Uluslararası Yüzme Ligi’nde (ISL) 100 metre bireysel karışıkta dünya rekorunu kıran Dressel, Tokyo’da da kulaçlarını yeni rekorlar ve madalyalar için atmaya
devam ediyor.
ABD’nin Phelps sonrası yüzme ümidi olan Caeleb Dressel’in elinden düşürmediği mavi bandanasının anlamı da oldukça büyük. Karşılaşmalardan hemen önce onu tutuyor ve kazandığı her madalyasının kurdelesine bağlıyor. Pek çok sporcunun totemleri, tılsımları ya da batıl inançları vardır ama Dressel için bandana çok daha fazlasının simgesi. Ne kadar yol kat ettiğini ve bir kişinin buraya gelmesine ne kadar yardım ettiğini hatırlatıyor. O bandana 2017 yılında 62 yaşında meme kanserinden ölen Dressel’in matematik öğretmeni Claire McCool’a ait. Dressel, Florida’daki Clay Lisesi’nde McCool’un sınıfına girdiğinde, zaten başarılı bir yüzücüydü ancak beklentilerin baskısını hissediyordu.
Üç yıl sonra Dressel yüzmeye önemli bir ara vermeye karar verdiğinde, McCool akıl hocası olarak onun yanındaydı. Ve yeniden havuza dönmesini sağladı. Ona sırdaşlık ve büyük bir yol göstericilik yaptı. Meme kanseri savaşını kaybettiği gün McCool’un kocası, Dressel’e bu bandanayı hediye etti. O günden sonra da Dressel için bu bandana sonsuz manevi değeri olan vazgeçilmez bir sembole dönüştü.
DEDEDEN TORUNA 14. MADALYA
İtlaya Milli Takımı, 1936 Berlin Olimpiyatları’nda eskrim branşının kılıç kategorisinde gümüş madalya alma başarısı göstermişti. O takımın bir parçası olan Aldo Montano’nun o gün kazandığı madalya, Montano ailesi için sonraki yıllarda kazanılacak madalyaların ilk adımı oldu.
Kendisinden sonra oğlunun ve torununun bayrağı devraldığı ailede son olarak torun Montano’nun dün Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda aldığı gümüş madalya, dededen toruna eskrim sporuyla ilgilenen Montano ailesinin olimpiyatlarda eskrim branşında kazandığı 14’üncü madalya olarak tarihteki yerini aldı.
SIMONE BILES'A DESTEK YAĞIYOR
Zihinsel sağlık sorunları nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD’li cimnastikçi Simone Biles’a birçok ünlü isim destek verdi. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber “Hissettiği baskıyı kimse anlayamaz” derken Fransız futbolcu Paul Pogba, “Biles, o kararları alarak inkar edilemez bir gücü olduğunu gösterdi” diye konuştu.
RAPIONE ARTIK BİR MELEK
Ünlü giyim markası Victoria’s Secret, standart güzellik algısı eleştirilerinin ardından 2021 yılında geleneksel olarak gerçekleştirdiği defilesini yapmamıştı. Şirket yeni bir kararla her bedenden insana hitap edecek yeni anlayışa geçti. Yeni yüzler seçen Victoria’s Secret yetkilileri bu isimler arasında Amerikalı dünyaca ünlü futbolcu Megan Rapinoe’ye de yer verdi. 36 yaşındaki oyuncu, ülkesinde kadın futbolcuların erkek meslektaşları ile eşit ücret alması için yaptığı çalışmalarla da tanınıyor.
IRKÇI SÖZLERİ BAŞINI YAKTI
Bisiklet yarışları sırasında Alman Nikias Arndt’ı motive etmek için ırkçı sözler kullanan Bisiklet Yarışı Spor Direktörü Patrick Moster, Alman Olimpik Spor Birliği (DOSB) tarafından olimpiyatlardan geri çekilerek Almanya’ya çağrıldı. Alman bisikletçi, Yarış sırasında Cezayirli ve Eritreli bisikletçilerin gerisinde kalınca, Moster kenardan, “Geç şu deve çobanlarını, hadi geç şu deve çobanlarını” diye bağırdı. Moster’in daha çok ırkçıların kullandığı sözlerle yarışçısını motive etmeye çalışması, canlı yayında ekranlara yansıdı. Yaşanan olaylar sonrası Moster’in özür dilemesi de onu kurtarmaya yetmedi.
Havuzun mavi bandanalı yeni Phelps'i
Yeni bir yıldızın doğuşuna şahitlik edebiliriz. Tokyo'da görmedikleriniz, duymadıklarınız...
Tokyo 2020’de en çok madalya almaya aday sporculardan Caeleb Dressel, 100 metre serbestte 47.02’lik derecesiyle olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu. Dressel bu sonuçla, Eamon Sullivan’ın 2008 Pekin’de yüzdüğü 47.05 ile eski rekorunu da tarihe gömdü.
Spor hayatına futbolla başlayan ve kardeşlerinin etkisiyle yüzmeye geçen Caeleb Dressel havuzun yeni Michael Phelps’i olarak görülüyor. Bu iddia o kadar büyük ki Tokyo’da Phelps’in tek olimpiyatta sekiz altın madalya rekoruna ortak olacağı konuşuluyor.
BANDANANIN ANLAMI BÜYÜK
2017 FINA Dünya Şampiyonası’nda bir gün içinde üç altın madalya kazanarak tarihe geçen Dressel, 2019 FINA Dünya Şampiyonası’nda ise Phelps’in 100 metre kelebek derecesini 0,32 saniye geliştirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Ve aynı şampiyonada 8 madalya kazanarak tarihe geçti. 2020 Uluslararası Yüzme Ligi’nde (ISL) 100 metre bireysel karışıkta dünya rekorunu kıran Dressel, Tokyo’da da kulaçlarını yeni rekorlar ve madalyalar için atmaya
devam ediyor.
ABD’nin Phelps sonrası yüzme ümidi olan Caeleb Dressel’in elinden düşürmediği mavi bandanasının anlamı da oldukça büyük. Karşılaşmalardan hemen önce onu tutuyor ve kazandığı her madalyasının kurdelesine bağlıyor. Pek çok sporcunun totemleri, tılsımları ya da batıl inançları vardır ama Dressel için bandana çok daha fazlasının simgesi. Ne kadar yol kat ettiğini ve bir kişinin buraya gelmesine ne kadar yardım ettiğini hatırlatıyor. O bandana 2017 yılında 62 yaşında meme kanserinden ölen Dressel’in matematik öğretmeni Claire McCool’a ait. Dressel, Florida’daki Clay Lisesi’nde McCool’un sınıfına girdiğinde, zaten başarılı bir yüzücüydü ancak beklentilerin baskısını hissediyordu.
Üç yıl sonra Dressel yüzmeye önemli bir ara vermeye karar verdiğinde, McCool akıl hocası olarak onun yanındaydı. Ve yeniden havuza dönmesini sağladı. Ona sırdaşlık ve büyük bir yol göstericilik yaptı. Meme kanseri savaşını kaybettiği gün McCool’un kocası, Dressel’e bu bandanayı hediye etti. O günden sonra da Dressel için bu bandana sonsuz manevi değeri olan vazgeçilmez bir sembole dönüştü.
DEDEDEN TORUNA 14. MADALYA
İtlaya Milli Takımı, 1936 Berlin Olimpiyatları’nda eskrim branşının kılıç kategorisinde gümüş madalya alma başarısı göstermişti. O takımın bir parçası olan Aldo Montano’nun o gün kazandığı madalya, Montano ailesi için sonraki yıllarda kazanılacak madalyaların ilk adımı oldu.
Kendisinden sonra oğlunun ve torununun bayrağı devraldığı ailede son olarak torun Montano’nun dün Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda aldığı gümüş madalya, dededen toruna eskrim sporuyla ilgilenen Montano ailesinin olimpiyatlarda eskrim branşında kazandığı 14’üncü madalya olarak tarihteki yerini aldı.
SIMONE BILES'A DESTEK YAĞIYOR
Zihinsel sağlık sorunları nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD’li cimnastikçi Simone Biles’a birçok ünlü isim destek verdi. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber “Hissettiği baskıyı kimse anlayamaz” derken Fransız futbolcu Paul Pogba, “Biles, o kararları alarak inkar edilemez bir gücü olduğunu gösterdi” diye konuştu.
RAPIONE ARTIK BİR MELEK
Ünlü giyim markası Victoria’s Secret, standart güzellik algısı eleştirilerinin ardından 2021 yılında geleneksel olarak gerçekleştirdiği defilesini yapmamıştı. Şirket yeni bir kararla her bedenden insana hitap edecek yeni anlayışa geçti. Yeni yüzler seçen Victoria’s Secret yetkilileri bu isimler arasında Amerikalı dünyaca ünlü futbolcu Megan Rapinoe’ye de yer verdi. 36 yaşındaki oyuncu, ülkesinde kadın futbolcuların erkek meslektaşları ile eşit ücret alması için yaptığı çalışmalarla da tanınıyor.
IRKÇI SÖZLERİ BAŞINI YAKTI
Bisiklet yarışları sırasında Alman Nikias Arndt’ı motive etmek için ırkçı sözler kullanan Bisiklet Yarışı Spor Direktörü Patrick Moster, Alman Olimpik Spor Birliği (DOSB) tarafından olimpiyatlardan geri çekilerek Almanya’ya çağrıldı. Alman bisikletçi, Yarış sırasında Cezayirli ve Eritreli bisikletçilerin gerisinde kalınca, Moster kenardan, “Geç şu deve çobanlarını, hadi geç şu deve çobanlarını” diye bağırdı. Moster’in daha çok ırkçıların kullandığı sözlerle yarışçısını motive etmeye çalışması, canlı yayında ekranlara yansıdı. Yaşanan olaylar sonrası Moster’in özür dilemesi de onu kurtarmaya yetmedi.