Gücünü sadece kağıt üstünde değil, sahada da gösterdi

Haberin Devamı

Temsilcimiz ilk dakikalardan itibaren saha içindeki doğru yerleşimi, hızlı oynama isteği ve oyunun yönünü sürekli değiştirerek rakibin dengesini bozma planını son derece iyi uyguladı. Başakşehir bir anlamda kağıt üstünde daha kaliteli olan kadrosunun sahada da ne kadar üstün olduğunu oyunuyla da göstermiş oldu.

HEARTS, SAHASINA HAPSOLDU

İlk 15 dakika sonunda yüzde 66’lık topla oynama oranıyla Başakşehir üstünlüğü tamamen ele geçirdi. Başakşehir karşısında Hearts orta sahası ve savunması o kadar gömüldü ki hücuma dair hiçbir şey üretemediler. 25. dakikada gelen Hasan Ali Kaldırım golü onların da direncini kırdı. Hearts adına ayakta kalmaya çalışan tek isim kaleci Craig Gordon’dan başkası değildi

BELÖZOĞLU'NU ÖVDÜLER

İkinci bölümde de o da arkadaşlarına katıldı ve Ndayishimiye, Okaka ve Berkay’ın gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Emre Belözoğlu ve oyuncuları sahadan fazlasıyla hak edilmiş bir 3 puanla ayrılarak UEFA Konferans Ligi’ne güzel bir merhaba dedi. Bir dipnot olarak şunu da söylemeden edemeyeceğim; maç boyunca takip ettiğim İngiliz ve İskoç yorumcular saha kenarındaki Emre Belözoğlu’ndan övgüyle bahsettiler. Öngörüleri de oynattığı oyunla Başakşehir’i Konferans Ligi’nin en iyi takımları arasına sokacağı yönünde