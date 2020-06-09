Guardiola'nın akıl hocası yardımcısı olacak

Yardımcı teknik direktörlere olan ilgi giderek artıyor. Sherlock Holmes için Doktor Watson ne ifade ediyorsa dünya futbolunun en iyi teknik adamları için yardımcıları da bir o kadar önem taşıyor. Ve bu gizli kahramanların hikâyeleri de fazlasıyla merak ediliyor...

1996’DA TANIŞTILAR

Bunlardan biri de Guardiola üzerinde büyük bir etkiye sahip olan, Meksika yıllarından itibaren ona hocalık yapan ve şimdilerde Arteta’dan doğan boşluğu doldurmaya hazırlanan Juanma lillo. İkilinin hikâyeleri 1 Eylül 1996’da başlıyor. lillo o dönem Oviedo’da teknik direktörlük yaparken Guardiola ise Barcelona forması giyiyordu. İki takımın oynadığı maç sonrası Guardiola, lillo ile tanışmak istediğini söyledi. lillo ise bu talebe ‘tarihin en iyi orta saha oyuncusuyla nasıl tanışmak istemem’ diyerek karşılık verdi. Ve ikilinin dostluğu o gün başladı.

MEKSiKA’YA DAVET ETTi

Guardiola futbolu bırakmaya karar verdiğinde onu Meksika’ya davet eden yine lillo’ydu. Yıllar sonra Guardiola, Barcelona serüvenine başlarken ona rehberlik etmekle kalmadı tüm süreçlerde onun antrenman programlarını hazırlamasına da yardım etti. Ve aradan geçen 15 yıl sonra Guardiola teknik direktör, lillo ise onun yardımcısı olarak bir araya gelecek. Dünya futboluna 4-2-3-1 sistemini kazandıran lillo ve eski dostu Guardiola’nın yeni futbol düzeninde nasıl bir Manchester City ortaya çıkaracaklarını oldukça merak ediyorum.

NAGELSMANN’IN ‘GiZLi’ SCOUT’U

RED Bull Leipzig’in genç ve dahi teknik direktörü Julian nagelsmann’ın futbola kattıklarını hepimiz biliyoruz. Ancak geçtiğimiz yıl yanında göreve başlayan yardımcısı Moritz Volz son derece ilginç bir karakter. Volz, Arsenal ve Fulham olmak üzere pek çok takımda forma giymesine rağmen parlak bir kariyere sahip olamadı

YETENEK AVCISI

Futbolu bırakır bırakmaz Arsenal’de scout olarak çalışmaya başlayan Volz; Bernd leno, PierreEmerick Aubameyang, Granit Xhaka ve Sead Kolasinac gibi isimlerin transferinde önemli rol oynadı. The Times gazetesine yazdığı yazılar ve Sky Sports’a yaptığı yorumlar sonrasında 2019’da yolları nagelsmann’la kesişti. Volz özellikle nagelsmann’ın 3-1-4-2‘den 3-52’ye ve 4-2-2-2’den 4-4-2’ye geçişlerde vitesi nasıl değiştirebilecekleri yönünde teknik katkılar sağlayarak sistemin daha da güçlü hale gelmesine yardımcı oldu. Sadece taktiksel anlamda değil Dani olmo, Angelino ve Ethan Ampadu gibi heyecan verici yeteneklerin takıma kazandırılmasında başrol oynadı.

ROSE’NiN DEHASI BiR ‘BLOGGER’

Almanya’nın gelişim kaydeden ve gelecek vadeden teknik adamlarından biri de Borussia Mönchengladbach’ın hocası Marco Rose. Onun şöhretini gölgede bırakmaya aday 27 yaşındaki yardımcısı Rene Maric daha şimdiden büyük kulüplerin yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Avusturya’da bir futbol aşığı olarak futbol stratejileri üzerine yazdığı blog sayesinde tanınan Maric, kendini bir anda futbol dünyasının içinde buldu.

Psikoloji eğitimini taktiksel yaratıcılığıyla harmanlayan Maric, Rose’nin tüm set oyunlarının geliştirmesinde başrol oyuncusu oldu. Daha çok 4-3-1-2 formasyonunu tercih etmesine rağmen Gladbach’ın akan oyunda taktiksel değişikliklere giden bir takıma dönüşmesinde önemli işler yaptı. Daha şimdiden futbolun saha kenarındaki Mozart’ı olarak görülen Maric’in kendi senfonisini yazacağı günleri sabırsızlıkla bekliyorum.