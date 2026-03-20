HABERLERYazarlarKoray Durkal
Koray Durkal

kdurkal@hurriyet.com.tr
Gerçekten çok yazık oldu

İlk maçın aksine sistem değişikliğine giden teknik direktör Thorsten Fink, orta sahayı kalabalık tutarken çift forvetle sahaya çıkmayı tercih etti.

Samsun’daki maçta Lejeune ve Luiz Felipe arasında yalnız kalan Marius Moumandilmadji’nin yanına Cherif Ndiaye eklemesini yapan Fink bu sayede rakip savunmayı zorlamak istedi. Maçın ilk bölümünde sürekli kanatlara ters toplar atarak Rayo Vallecano’nun dengesini bozmaya çalışan temsilcimiz sonuca gitme konusunda yine yetersiz kaldı.

ÇITAYI HER YIL YÜKSELTMELİ

Samsun'daki maça göre daha organize ve ne yaptığını bilen bir anlayışa sahipti temsilcimiz. Rayo Vallecano’nun 3-1’lik avantajın rahatlığıyla oynaması da temsilcimizin elini rahatlattı. Vallecano adına işler 65. dakikada gelen Cherif Ndiaye golüyle değişti.

Bir saatlik rahatlık yerini ciddiyete bırakınca baskıyı artıran ev sahibi oldu. Samsunspor golle birlikte rakibini baskı altına alabilecekken baskıyı gören taraf oldu. Kalan dakikalarda kırmızı beyazlılar maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı. Futbolun klişelerindendir “yazık oldu” ifadesi. Dün akşam oynanan oyunu ve skoru görünce, Samsun’da kaybedilen 90 dakikaya yazık oldu dememek elde değil. İlk senesinde bu seviyeleri oynamak önemli. Samsunspor, önüne Bodo/Glimt gibi bir örneği alarak Avrupa’da çıtayı her yıl daha üst seviyelere taşımak için her şeye sahip.

