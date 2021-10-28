Geleceğin teknik direktörleri 'veri analistleri' olacak

· Pedro Marques: 2010’dan 2014’e kadar performans analisti olarak çalıştı. Şimdi, Benfica’da Gençlik Akademisi’nin başkanı. Dünyanın en çok futbolcu yetiştiren organizasyonunu yönetiyor.

· Laurence Stewart: 2014- 2016 arası performans analizi başkanıydı. Şimdi Monaco’da transferden ve iş geliştirmeden sorumlu isim.

· Simon Wilson: 2006’dan 2010’a kadar performans analizi departmanı başkanıydı. Şimdi Stockport County Kulübü’nde futbol direktörü.

· Steve Rands: 2016 ve 2018 yılları arasında performans analizi başkanıydı. Şimdi Nottingham Forest’ta analiz başkanı.

· Richard Bredice: 2014-2019 arası rakip analistiydi. Şimdi Anderlecht’te performans analisti.

· Aaron Briggs: 2018’den 2020’ye kadar kıdemli performans analistiydi. Şimdi Monaco’da teknik direktör yardımcısı olarak görev yapıyor

HEPSİ MANCHESTER CITY'DEN

Bu isimlerin hepsinin ortak bir özelliği var: Son 11 yılda Manchester City Kulübü’nde analist olarak görev yaptılar. Daha da ilginci, neredeyse hiçbirinin futbolculuk geçmişi yok. Tüm bunları “Guardiola, Klopp ve Tuchel sonrası yeni nesil teknik direktörleri yeşil sahalardan değil, veri analiz odalarından bulacağız” demek için yazdım. Taktik bilgiyle birleştirilmiş veri analizi yapma yetisine sahip analistler geleceğin teknik direktörleri olacak. Şu an itibariyle bu göreve en yakın isimler de yukarıda bahsettiğim Marques ve Stewart. Her ikisinin yakın zamanda Benfica ve Monaco’da teknik direktörlük görevine getirilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

'ANALİST-KOÇ' ÇAĞI BAŞLADI

· Peki değişen noktalar neler? Onları da anlatayım...

· Yeni nesil teknik direktörlerin tamamı veri analizinin öneminin farkında. Hatta bazıları bu işi bizzat kendileri yapacak kadar da eğitimli.

· Genel olarak analistler, teknik direktörlerle hareket etmiyor, düşüncelerini yardımcı antrenörlere iletiyordu; şimdi ise yeni bir ‘analist-koç’ rolü görüyoruz.

· Analistlerin büyük çoğunluğu B sınıfı teknik direktör diplomasına sahip. A lisansı için de eğitimlerini sürdürenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.

· Artık tamamen sayılarla ilgili veri analistleri ve onların ekipleri bulunuyor.

· Birçok algoritma tabanlı iş yapan insanlar da var analistlerin arasında. Bu da işleri daha hızlı halletmelerine yardımcı oluyor.

JULIAN NAGELSMANN, EVİNDEKİ MUTFAĞINA VERİ MERKEZİ KURDU

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından takıma destek vermek için farklı bir yöntem kullanmaya başladı. Hastalığı nedeniyle karantinaya alınmış olsa da takımda kontrolü elinde tutmayı hedefleyen Nagelsmann, evinin mutfağına içinde büyük bir ekran, iPad ve dizüstü bilgisayar olan küçük bir analiz merkezi kurdu. Geleceğin teknik direktörlerinin analiz konusunda yetkin olması artık bir gereklilik. Ve Nagelsmann da karantina şartlarında şakayla da olsa yeni döneme bakın nasıl ışık tutuyor: “Artık farklı teknik becerilere sahibim. Özellikle oyun için veri akışı ve oyuncular için scouting söz konusu olduğunda. Mutfağım büyük bir veri merkezi gibi görünüyor, bu yüzden çaydanlığa kısa bir yolum var! İyi bir etkim olacağından eminim.”

DOMINIC JORDAN, SOLSKJAER'E REKABET AVANTAJI YARATACAK

Manchester United, Dominic Jordan’ı kulübün ilk ‘Veri Bilim Direktörü’ olarak atadı. Jordan’ın rolü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e ‘rekabet avantajı’ sağlamak için kulübün futbol analizlerini yönetmek olacak. Cambridge Üniversitesi mezunu Jordan, iç ve dış kaynaklardan gelen verileri analiz ederek, kulübün sahadaki performansına ve transferlerine yardımcı olacak. Ve bakın Jordan yapacağı işi nasıl tanımlıyor: “Benim işim, uzmanların doğru kararlar almasına yardımcı olmak. Bunun için her türlü kaynaktan veri toplayarak bunları birleştirebilecek bir veri bilimci ve analist ekibi oluşturacağım.”