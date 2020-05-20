Geleceğin futbolcu prototipi: Erling Haaland

Son dönemin parlayan yıldızı 19 yaşındaki Erling Haaland dünyanın en umut verici oyuncularından biri olarak ortaya çıktı. Hızlı yükselişiyle Salzburg’dan Dortmund’a transfer olan Norveçli golcünün sırrını ise onu bu duruma getiren ve yeniden modelleyen eğitmeni Erase Steenslid ilk kez anlattı.

TABAĞI DAĞ GiBiYDi

Eski bir futbolcu olan babası Alf-Inge ve heptatlon şampiyonu annesi Gry Marit’ten kaynaklı ayrıcalıklı bir genetiğe sahip olan Haaland, 5 yaş altı kategoride 2006 yılında 1.63 metreyle uzun atlamada dünya rekoru kırdı. Atletizmin yanı sıra hentbol ve golf gibi pek çok sporla da uğraştı. Ancak hayali futbolcu olmaktı. Ve tüm konsantrasyonunu ve hayatını futbola verdi. Haaland’ın 20 santim birden uzaması onun kas yapısını da etkiliyordu. Bunun için harekete geçen Steenslid, onunla birlikte yeni bir çalışma programına gitti. Bütün kas yapısı yeniden oluşturuldu. Steenslid o günlerle ilgili olarak “Açık büfenin adeta dibinde oturur ve tabağını dağ gibi yemekle doldururdu” derken bu sürenin sonunda sonuç muazzamdı.

TEK YUMRUK YETTi

Haaland 15 ay içinde 12 kilo kas kazandı. Norveçli yıldız, sahadaki ekstra hız çalışmalarından sonra spor salonunda da özel antrenmanlar yaptı. Steenslid onun için hazırladığı istasyonlardan birinde onu sürekli dolu bir çuvala vurmak zorunda bıraktı. Ve Haaland bir gün o çuvalı tek bir vuruşla ikiye böldü.

HAALAND’IN ÇALIŞMA PROGRAMI

Onun gol sevinçlerinde de kullandığı meditasyon hareketi Haaland’ın olmazsa olmazlarından. Vücudundaki melatonini aktivite ederek daha iyi bir uyku ve zihnini temizlemek için sürekli meditasyon yapıyor. Televizyondan ya da mobil aygıtlardan gelen mavi ışıkları filtrelemek için özel gözlükler kullanıyor. Patrice Evra’nın verdiği bir röportaj sonrası Cristiano ronaldo diyeti uygulamaya başladı. Şeker ve yağ asla tüketmiyor. Haftanın 6 günü spor yapıyor. Nevinde her gün 1000 mekik, 300 şınav çekiyor. İş ahlakı üst düzeyde. Saatlerce antrenman yapacak kadar işine aşık. Salzburg’da ve Dortmund’da aşırı antrenmandan dolayı sakatlanmaması için defalarca kez evine gönderildi.

19 YAŞINDA BiR SEZONDA KiM KAÇ GOL ATTI?

Erling Haaland: 41

Robert Lewandowski: 21

Ronaldo Nazario: 19

Lionel Messi: 11

Cristiano Ronaldo: 9