Futbolda yeni dönemin adı Mbappe - Haaland

Avrupa futbolunu son yıllarda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabeti domine etmişti. Bu ikilinin hem takım hem bireysel ödüllere ambargo koyduğu yıllar yavaş yavaş sona ererken son iki sezonda yerini Kylian Mbappe ve Erling Haaland dönemine bırakmaya başladı.

MBAPPE'DEN İLHAM ALDI

Mbappe'nin Camp Nou’da Barcelona’ya karşı yaptığı hat-trick’in ardından Sevilla’ya karşı iki gol atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi’nin bu haftaki bir diğer kahramanı oldu. Haaland bu muhteşem performans için Mbappe’den ilham aldığını söylerken, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı seviyorum ve Mbappe’nin Camp Nou’da attığı üç golden esinlendim. Kendisine teşekkür ediyorum, güzel bir geceydi” ifadelerini kullandı.

REKORLARI ALTÜST ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 13 maçında 17 gole ulaşan ilk futbolcu olan Haaland, bir takımın forması altında 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 20 yaşındayken Lionel Messi 0,47, PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe ise 0.67 gol ortalamalarına sahipti. Erling Haaland ise 1.64 gol ortalamasıyla istatistikleri altüst etti.

1- ALBA'YA ÖLÜM TEHDİDİ

Barcelona karşısında unutulmaz bir performans ortaya koyan Mbappe’nin maç esnasında Jordi Alba’yı ölümle tehdit ettiği iddia edildi. İspanyol basınında yer alan habere göre Mbappe, saha içindeki bir tartışma sırasında Jordi Alba’ya “Sokakta seni öldürürüm” dedi. Tartışmayı “Kimi öldüreceksin?” diyerek araya giren Pique sonlandırırken Fransız oyuncunun bu sözleri dünya basınında da büyük yankı uyandırdı

2- PEPE, MERİH DEMİRAL'A YUMRUK SAVURDU

Porto'nun sahasında Juventus’u 2-1 mağlup ederek çeyrek final adına önemli bir avantaj elde ettiği maça Pepe ile Merih Demiral arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Bir hava topu mücadelesinin ardından sinirlerine hakim olamayan Pepe, genç futbolcuya yumruk atmaya çalıştı. Merih’in sakin tavırları sonrası yaşanan gerilim büyümeden sona erdi.

3- RİZE'DEN PORTO'YA UZANAN SERÜVEN

Porto'nun 61. saniyede golünü atan Mehdi Taremi’yi Türk futbolseverler oldukça yakından tanıyor. 2016-17’de Ç.Rize ile anlaştıktan sonra izinsiz ülkesine dönen ve Persepolis’e imza atan Taremi FIFA’dan 4 ay ceza almıştı. Geçen akşam Juventus’a kariyerindeki ilk Devler Ligi golünü atan Taremi, Porto’da 30 maçta 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

SEYİRCİLİ FİNAL MÜJDESİ

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini korurken, İngiliz Daily Mail gazetesi ilginç bir iddia ortaya attı. Finalin yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacağını yazan gazete, en kötü ihtimalle yüzde 30 kapasiteyle tribünlerin doldurulacağını belirtti

OZAN KABAK 11'DE

2005 UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçlarının oynandığı haftanın 11’ini belirledi. Liverpool’un Leipzig’i 2-0 yendiği maçta 90 dakika görev yapan Ozan Kabak da listede yer aldı.