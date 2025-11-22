Futbolda Norveç çağı başlıyor

Haberin Devamı

Daha önce uzun toplar ve fiziksel üstünlükle sonuca gitmeye çalışan Norveç, oyun gelişim sistemi ve yapılan reformlarla kendi futbol DNA’sını geliştirdi. Bu sayede rakibe göre kendi maç senaryosunu yaratabilen bir takım haline dönüşen Norveç, artık hem topa sahip olup hem hızlı geçişlerle sonuca gidebiliyor. Erling Haaland-Martin Ödegaard ikilisine Oscar Bobb, Antonio Nusa, Kristoffer Ajer, Sander Berge ve Andreas Schjelderup gibi yeni isimlerin katılması, çeşitliliği ve çözüm odaklılığı da beraberinde getiriyor. Uzmanlar 2025-2030 yılları arasını Norveç futbolunun zirve çağı olarak gösteriyor. 2026 Dünya Kupası bu çağın başlangıcı olur mu bilinmez ancak bu turnuvaya farklı bir hava katacakları kesin.

PEAKY BLINDERS HAYRANLARI BU STADA BAYILACAK

Birmingham City, Powerhouse adını taşıyacak yeni stadının planlarını açıkladı. 1.36 milyar Euro’ya mal olacak stat, Peaky Blinders dizisinden esinlenerek tasarlandı. Peaky Blinders’ın yaratıcısı Steven Knight, stadın tasarımında kilit bir isim oldu. 2030 yılında açılması planlanan stada getirilmek istenen oyuncu ise şimdilerde Real Madrid forması giyen Jude Bellingham. Yeni stadın tanıtım videolarında yer alan ünlü futbolcu ile şehrin sportif açıdan yeniden atağa geçmesi hedefleniyor. 12 büyük bacaya sahip ikonik stat 62 bin kişilik olacak. Birmingham’ın endüstriyel mirasına ve şehrin geçen yüzyıla dayanan ikonik fabrikalarına bir gönderme niteliğindeki büyük bacalar şimdiden büyük beğeni topladı. Birmingham yeniden Premier Lig’e dönerek yeni stadyumuyla büyük bir güce dönüşmek istiyor. Şehrin ruhunu ve özünü yakaladıkları tasarımla bu hayal çok uzak görünmüyor.

SURINAM-HOLLANDA HATTI

Hollanda futbolunun gelişimindeki en önemli ülke Surinam dersek kesinlikle abartmış olmayız. 1950’li yıllarda başlayan göçle birlikte Hollanda’ya entegre olan Surinamlılar pek çok alanda olduğu gibi futbolda da ülkeyi başka bir noktaya taşıdı. Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf ve Patrick Kluivert geçmişten ilk akla gelenler. Günümüzde bu sayının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Van Dijk, Gravenberch, Xavi Simons, Wijnaldum, Donyell Malen gibi birçok dünya yıldızı Hollanda Milli Takımı forması giyen Surinamlılar arasında. Çifte vatandaşlığı olan veya yurt dışında doğmuş olan futbolcular, Surinam adına oynamalarını engelleyen bir yasa nedeniyle uzun süre kendi milli takımlarında oynayamadılar. 2019’da ise Surinam, tıpkı Fas gibi ‘Spor Pasaportu’nu hayata geçirerek Surinam kökenli Hollandalı oyuncuları taramaya başladı. Hollanda ilk 11’inde yer bulamayan genç oyunculardan bir kadro kuran Surinam şimdilerde bir futbol ülkesi olmak için yoğun bir çaba veriyor.

