Futbolda artık 'kafa'lar değişmek zorunda

Filmin konusu şöyleydi;

NFL REDDEDİNCE...

2002 yılında, eski Pittsburgh Steelers oyuncusu Mike Webster, kamyonetinde ölü bulunur. Adli tabip Bennet Omalu, Webster’in otopsisini inceler ve şiddetli beyin ağrıları olduğunu keşfeder. Sonuç olarak Webster’in ölümünün kafasına aldığı uzun süreli tekrarlanan darbelerden olduğunu belirler ve kronik travmatik ensefalopati (CTE) teşhisini koyar. Konuyla ilgili bir rapor yayınlayan Omalu’nun tezini NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) önce reddeder. Omalu ölen üç eski NFL oyuncusu, Terry Long, Andre Waters ve Justin Strzelczyk’ta da Webster’ınkine çok benzer belirtiler olduğunu keşfeder. Sonunda NFL’i oyuncu sağlığı ve güvenliği konusunda bir toplantı için ikna eder. Fakat son anda kararlarından vazgeçerek bu sunumu yapmasına izin vermezler. Ve Doktor Omalu ve NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) arasında inanılmaz bir mücadele başlar. Amerikan futbolunda oyuncu sağlığını bu kadar önemli kılan bu öykünün bir benzeri şimdilerde ise futbol dünyasında yaşanıyor. İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda Futbol Federasyonları, 12 yaşından küçük olan çocukların futbol antrenmanlarında topa kafa vurmalarını yasakladı.

7 BİN 600 FUTBOLCUNUN KAYITLARI İNCELENDİ

Sebebi ise 1900 ile 1976 yılları arasında doğmuş ve İskoçya’da profesyonel futbol oynamış 7 bin 600 erkeğin sağlık kayıtları. Bu kayıtların futbolcu olmayan 23 bin kişinin kayıtlarıyla kıyaslanması üzerine ortaya çıkan sonuçlar ise son derece korkutucu. Araştırmaya göre futbol oynayanların Alzheimer olma oranı 5, ALS olma oranı 4 ve Parkinson olma oranı 2 kat daha yüksek çıkmış.

UEFA Sağlık Komitesi de yayınladığı raporda, 6-11 yaşlarındaki çocukların antrenmanlarda topa kafa vurmalarına izin verilmemesi, 12-16 yaşları arasındaki çocuklar için de bu uygulamanın kademeli olarak antrenmanlarda uygulanması gerektiğini açık bir şekilde belirtti. Bizim de artık sonu gelmeyen polemiklerden sıyrılıp oyuna ve oyunun geleceğine dair konuları tartışmamızın zamanı gelmedi mi?

120 BİN NÜFUSLU ŞEHİRDEN ÇIKAN FUTBOLCU FABRİKASI

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Atalanta, gruplardan çıktı ve çeyrek final yolunda Valencia’yı 4-1 yenerek önemli bir avantaj yakaladı. Büyük kulüplerin arasından mütevazı bütçesiyle sıyrılan Atalanta’nın yükselişi 2016’da takımın başına Gian Piero Gasperini’nin gelişiyle başladı. Takımda gençlerden kurulu bir futbol kültürü oluşturan Gasperini, üç sezonda Atalanta’yı Avrupa’nın en iyi futbol oynayan kulüplerinden biri haline getirdi. Bunun en önemli sebeplerinden biri de takımda yarattığı geniş oyuncu havuz.

HAVUZDA 103 OYUNCULARI VAR

Şu anda 103 sözleşmeli oyuncusu bulunan Atalanta’nın 54 futbolcusu kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyiyor. Yine son üç sezonda oyuncu satışından kazandıkları para yaklaşık 200 milyon Euro. Bunun sadece 100 milyon Euro’su ise kendi altyapılarından çıkardıkları 5 oyuncunun satışından elde edildi. Valencia’yı yenen 11’in kadro değeri ise sadece 40 milyon Euro

KENTİN 3'TE 1'İ SAN SIRO'YA AKIN ETTİ

120 bin nüfuslu Bergamo şehrinin takımı Atalanta’nın stadı UEFA standartlarına uymadığı için turnuvadaki maçlarını Milano’daki San Siro’da oynuyor. Valencia ile oynayacakları maç günü iş yerlerinin büyük çoğunluğu saat 14.00’te kapanırken, Bergamo’dan Milano’ya tam 43 bin taraftar gitti.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜ TAKIMLARINDAN

Bu sezon Serie A’da 24 maça çıkan Atalanta toplam 63 gol attı. Şu anda PSG (71), Manchester City (68), Ajax (65) ve Dortmund (65)’tan sonra Avrupa’nın en golcü 5.takımı durumunda. Valencia’yı yenerek çeyrek final kapısını aralayan Atalanta, Şampiyonlar Ligi’nde bir peri masalı yazar mı bilinmez ancak büyük paralar harcamadan sadece eldeki potansiyeli geliştirerek önemli işler yapılabileceğini tüm endüstriyel futbol ailesine gösterdi.





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