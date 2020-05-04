Futbolcular maske takacak, maç başı 350 test yapılacak

Fransa’nın aldığı bu karar sonrası gözler İngiltere’ye çevrildi. Premier Lig yetkilileri, benzer bir karar alarak Fransa’nın izinden gitmek yerine, hükümetin de onay vermesi halinde ligin 12 Haziran’da tekrar başlayacağını duyurdu.

2021 TEHLİKEYE GİRER

Bu sezonun iptal edilmesi ve aşının beklenmesi halinde 2020-21 sezonunun da tehlikeye girebileceğini düşünen kulüp yetkilileri pek çok alanda iflasların yaşanabileceğinden endişeli. Gerçek şu ki medya mensupları ve bilim insanları, kulüp yetkilileriyle aynı fikirde değil. Onlar aşı bulunana kadar bilimin ışığında ilerlenmesi konusunda hem fikir. Aynı zamanda maçların kapalı kapılar ardında oynanması bile oyun başına yaklaşık 350 test anlamına geliyor. Bunlar da hem kulüplere maddi külfet oluştururken futbolcular üzerinde de psikolojik anlamda baskı unsuru olacak. Antrenman kuralları da salgın sonrası oldukça ağırlaşacak. Futbolcular antrenmanları tesislerde bireysel olarak yapacak.

TOPU EVDEN GETİR

Kullandıkları toptan, içecekleri sulara kadar tüm ekipmanları kendi evlerinden getirecekler ve tesislerde tuvaletleri bile kullanamayacaklar. Chelsea, Bournemouth, West Ham ve Crystal Palace gibi takımlar sporcular için özel tasarlanan N95 maskeleri için şimdiden harekete geçti. Kulüpler liglerin başlaması halinde hem antrenmanlara hem de maçlara bu maskelerle çıkmayı planlıyor.

KORONAVİRÜS SALGINI FUTBOLU NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Dünya futbol kamuoyunun aklındaki soruların başında ‘koronavirüs futbolu nasıl değiştirecek’ geliyor. Liglerin 2019-20 sezonunu bitirip bitiremeyeceği konusundaki belirsizlik sadece bu sorunun başlangıç noktasını oluşturuyor. Kulüpler için hayati önem taşıyan yayın ve maç günü gelirleri tehlike altında. En büyük gider kalemlerinden biri olan futbolcu ödemeleri de kulüpler için en büyük sorun. Salgın sonrası işini kaybeden pek çok insan TV aboneliklerini ve sezonluk biletlerini iptal ettirecek. Krizdeki şirketler forma sponsorluklarını ve localarını bırakacak. Pek çok kulüp sahibi diğer işlerinde servet kaybettikten sonra futboldan çıkmak isteyecek. Ve kulüpler böyle bir dönemde hayatta kalmanın yeni yollarını aramak zorunda kalacak. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç futbolun uzun süre normale dönemeyeceği.

HAALAND'DAN NEYMAR VE ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

“Tüm dünyaya meditasyonun önemli bir şey olduğunu göstermeme çok yardımcı oldular, bu yüzden hepsine gerçekten minnettarım.” Bu sözler Dortmund’un 19 yaşındaki golcüsü Haaland’a ait. Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları PSG maçı sonrası Neymar ve arkadaşları, genç futbolcunun ‘meditasyon’ sevinciyle alay etmiş, bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Haaland aylar sonrası yaşananlara muhteşem bir cevap vererek, Neymar ve arkadaşlarına olgunluk dersi verdi.

BİR GOL PİSAGOR TEOREMİYLE NASIL AÇIKLANIR?

İspanya La Liga’nın sponsoru olduğu ‘LaLiga Santander Explains’ karantina günlerinde çocuklara temel matematiğe dair kavramları futbol üzerinden anlatıyor. Pisagor teoremi, geometrik figürler, aritmetik ortalama ve Pi sayısı gibi pek çok kavramın futbol üzerinden eğlenceli bir şekilde anlatıldığı videolar birkaç gün içinde yüz binlerce çocuk tarafından izlendi. Stratejisini geleceğin futbolcuları ve taraftarları olarak belirleyen La Liga’nın bu projesi daha şimdiden pek çok ülkeye örnek oldu.

HOLLANDALI EFSANEDEN ORKUN'A TAVSİYELER

Feyenoord'da forma giyen 19 yaşındaki Orkun Kökçü, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olma hayalini gerçekleştirmek için kulübünden ayrılarak İngiltere Premier Lig’e gitmek istiyor. İsmi uzun zamandır Arsenal ile anılan Orkun’a en çok inanan kişilerin başında ise Hollandalı efsane Jaap Stam geliyor. Orkun’un Arsenal’da başarılı olacağına inandığını söyleyen Stam, ona tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmiyor: “Arsenal’da oynamak istiyorsa kendisini daha iyi hazırlamalı. Çünkü Premier Lig’de oyunun hızı, kalitesi ve yoğunluğu çok daha yüksek”