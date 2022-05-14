Futbolcu transferinde polis dedektifi çağı

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Neil Whitbread, uluslararası soruşturmalarda 20 yıldan fazla deneyime sahip eski bir Scotland Yard dedektifi. Şimdilerde yeni görevi futbol kulüplerinin transferlerde durum tespiti yapmasına yardımcı olmak.

DERiN iSTiHBARAT

Uluslararası güvenlik ve soruşturma çözümleri danışmanlığı firması Silverseal için çalışan Whitbread, 2021’in başlarında şirkete Futbol Araştırmaları, İstihbarat ve Risk Uzmanı olarak katıldı. Kardeşi Adrian profesyonel bir futbolcu (Leyton Orient, Swindon ve West Ham) ve teknik direktör (Brentford, MK Dons ve Leicester City) olduğu için derinlemesine futbol bilgisine sahipti. Neil Whitbread, futbol kulüplerinin genellikle kurumsal dünyada yaygın olan ‘durum tespiti’nden yoksun olduğunun farkına vardı ve bu noktada uzmanlaşarak yeni bir yola çıktı.

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Peki, eski polis dedektifi bu görevi nasıl yürütüyor? Kendi ifadeleriyle anlatalım: “Geleneksel olarak futbolda ilk soru; ‘Nasıl biri?’ Tanıdığınız birine sorarsınız ve cevabı alırsınız. Ancak yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için oyuncularla sözleşme imzalarken kapsamlı bir durum tespiti yapılmalıdır.

Açıkçası çok daha derine iniyoruz, kulübe ön ayak olmak için yeterli bilgiyi veren bağımsız, tarafsız, derin bir istihbarat toplama süreci yürütüyoruz.”

OLASI KRiZLERiN ÖNÜNE GEÇiYOR

Eski polis dedektifi Neil Whitbread’in yaptıkları bunlarla da sınırlı değil... Oyuncuların yaşam tarzından sosyal medya paylaşımlarına kadar her konuyla yakından ilgili. Hatta onların kulüp aleyhine kriz yaratacak paylaşımlarının önüne geçecek eğitimleri de üstleniyor. Ve örneklerle anlatmaya devam ediyor:

RiSK EN AZA iNiYOR

“Kulübün bilmediği, yeni bir oyuncunun yaşam tarzının performansını olumsuz yönde etkileyen durumlar yaşamıştık. Transfer ettiğimiz iki Fransız yanlarına bir İngiliz oyuncuyu da alarak her hafta Paris’te bir kulübe gidiyorlardı. Tabii pazartesi sabahı hepsi bitkin bir şekilde geri dönüyorlardı. Birçok oyuncu zorlu geçmişlerden ve ortamlardan geliyor ve bazıları hoş olmayan ortaklarla ilişkilerini sürdürüyor; pek çoğunun da şüpheli temsilcileri var. Biz kulüpler adına riskleri tanımlayıp en aza indiriyoruz.”

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BiRÇOK KULÜP ÇALIŞIYOR

Evet, Whitbread bugün İngiltere’de pek çok Premier Lig kulübüne hizmet veriyor. Uzmanlığını kulüplerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için kullanırken, oyuncunun etrafında olan bitenden haberdar olarak olası kötü senaryoların da önüne geçiyor.

OYUNCUNUN A’DAN Z’YE TÜM HAYATI iNCELENiYOR

Whitbread, risk değerlendirmesini yaparken istihbaratlarını farklı kategorilere ayırarak topluyor. Neler mi?

1- Öncelikle oyuncunun yaşam tarzını, nereden geldiğini, ilişki durumlarını, medyadaki olumlu ve olumsuz haberlerini inceliyor.

2- Şüpheli geçmişe sahip olan oyuncu temsilcilerinin kim olduklarını ve meşru olup olmadıklarını öğreniyor.

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3- Ailede bilmediği nüfuzlu üyeler var mı sorusunun peşine düşüyor. Her bir ferdin karakter ve kişilik özelliklerini araştırıyor.

4- ‘Oyuncunun futbol dışında bir işi var mı?’ Bu soru da oldukça önemli. Bu, bazı kulüpler için önemsiz olabilir, ancak bazı CEO’lar oyuncuların futbollarına odaklanmalarını istedikleri için ekstra bir iş kabul etmiyor.

5- Ve sosyal medya araştırması... Bu niş bir uzmanlık alanı. Oyuncunun sosyal medya geçmişi araştırıldıktan sonra ‘Gizli bir hesabı var mı ve bu bize onun hakkında bilgi verecek mi?’ sorusunun cevabını arıyorlar.

KULÜPLERE 40 SAYFALIK DOSYA VERiYOR

Tüm bu istihbarat, ‘tehdit matrisi değerlendirmesi’ diye adlandırılan bir şemaya dönüştürüldükten sonra en az 40 sayfalık bir dosya kulübe teslim ediliyor. Ayrıca raporun farklı bölümlerine işaret eden önemli çıkarımlar da dijital bir slayt olarak sunuluyor.

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Günümüzde scoutlar bir oyuncunun teknik, taktik ve fiziksel yeteneklerini değerlendirmede son derece iyidir ve özellikle gelecek vadeden bir oyuncu olduğunda, genellikle aile üyeleri ve ortaklarıyla konuşurlar. Böylece kişilikleri ve geçmişleri hakkında bir fikir edinirler. Ancak bu tür derin araştırmaları yürütmek scoutların yapacağı bir şey değildir.

Bu noktada Neil Whitebread günümüzde sorunları ve kusurları en aza indirgenmiş oyuncular konusunda kulüplere yeni bir yol haritası çiziyor.