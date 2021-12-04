Futbol aklı Guardiola, liderlik ruhu Klopp

Futbol oynamayı bıraktıktan sonra da futbolun içinde kalmaya devam etmek, çalıştığım önemli isimlerden edindiğim bilgi ve birikimlerimi, sonraki nesillere aktarmak istiyorum. Yeni nesil bizden çok farklı. Üstelik futbol çok hızlı büyüyen ve dinamikleri sürekli değişen bir sektör.

Bu değişime ayak uydurmak için kendime yatırım yapmak, farklı alanlarda kendimi geliştirmek zorundayım. Okuduğum kitapların tarzını değiştirdim. Liderlik ve insan yönetimi kitaplarına yöneldim. Ağırlıkla futbolu bırakıp teknik direktör olan oyuncuların biyografilerini okuyorum.

Uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ve elit sporcularla çalışan, ünlü bir akademisyenden bireysel danışmanlık almaya başladım. Performans istikrarı ve liderlik konusunda Dr. Alan Watkins ile özel olarak çalışıyorum.” Nuri Şahin, Harvard yolculuğu öncesi geleceğe dair planlarını bu şekilde anlatmıştı bana.

ANTALYA’YI ÇOK DEĞiŞTiRDi

Aradan geçen 3 yıl sonunda Nuri Şahin ve onun yönetimindeki Antalyaspor’un sergilediği başarılı grafik konuşuluyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda teknik patron olarak çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı beyazlılar,

kaybettikleri Hatayspor ve Başakşehir maçlarında bile herkesin beğenisini kazanan bir oyun sergiledi.

Peki, Nuri Şahin bu kadar kısa sürede Antalya’da neleri değiştirdi? Onun futbola bakış açısı geleceğe dair hangi farklılıkları işaret ediyor? Hızlıca anlatmaya başlayayım...

HEM FUTBOLCU HEM STAJYER ANTRENÖR

Nuri Şahin, Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından biriydi. Borussia Dortmund ile başlayan futbol hayatı Real Madrid ve Liverpool gibi devlerde devam etti. Heybesinde sadece dev takımlar biriktirmekle kalmadı; Bert van Marwijk, Jürgen Klopp, Jose Mourinho, Brendan Rodgers ve Thomas Tuchel gibi pek çok önemli teknik adamla çalışırken öğrendiklerini not etti.

Onların yanında sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda stajyer bir antrenördü. Öğrendiği ve sonrasında kafasında şekillendirdiği tüm fikirleri de Meinerzhagen takımında hayata geçiriyordu.

Ve tarihler Ekim 2021’i gösterdiğinde Antalyaspor’da futbol sorumlusu görevini kabul ederek saha kenarına indi.

HAYATININ HER ADIMI PLANLI

Nuri Şahin’i, futbolcu meslektaşlarından ayıran bazı detaylar var. Neler mi? Onu da hemen anlatayım:

1- Hayatının her döneminde planlı hareket etmiş biri. Bundan 5 sene önce de bugünleri planlayarak çalışıyordu.

2- Yazarak, planlayarak, adım adım yaşamayı seviyor. Bunda Almanya’da büyümüş olmasının büyük etkisi var.

3- Her konuyu, uzman kişilerle çalışmaya gayret ediyor. Bilgiye ve tecrübeye son derece saygı duyuyor.

4- Beş yıldır tüm kariyerini planlayan profesyonel bir ekiple çalışıyor.

5- İlk hedefi Antalyaspor’u tıpkı Dortmund gibi herkesin sempatisini kazanacak bir takıma dönüştürmek.

TEK BiR EKOLE BAĞLI KALMIYOR

Nuri Şahin, göreve başlar başlamaz kapıdaki güvenlikten yemekleri yapan aşçıya kadar bir mail gönderdi. Mailde şu ifadeler yazıyordu; “Başarının ve mutluluğun paylaştıkça büyüdüğüne inanırım. Birlikte çok çalışacağız ve birlikte başaracağız. Tesisin her yerinde birbirimize gülümser ve iletişimde olursak o kadar başarılı oluruz. Siz olmazsanız bir kişi eksiğiz.” Tanıdık geldi değil mi bu sözler? “Hepimiz birbirimiz için kazanırız” diyen Klopp’un liderlik ruhunu taşıdığı daha ilk hamlesinden belli oluyordu. Saha içinde de futbolcuları motive ediş şekli, pozitif yaklaşım biçimi hep ondan esintiler taşıyordu. Peki ya futbol aklı? Nuri Şahin başta da söylediğim gibi çok önemli teknik direktörlerle çalıştı, farklı ülkelerde futbol oynadı. Antrenörlüğünün şekillenmesinde Klopp, Mourinho ve Tuchel gibi birbirinden çok farklı ekolleri temsil eden hocalarla çalışmasının etkisi var. Bu yüzden tek bir ekole bağlı kalmıyor. Futbol aklı konusunda ise büyük bir Pep Guardiola hayranı. Onun tüm çalışmalarını, oyun formasyonlarını yakından takip ediyor.

YENi NESiL HOCALAR DAHA ÇOK SÖZ SAHiBi OLACAK

Sistem ve formasyonlar konusunda da tutucu bir teknik adam profili çizmiyor nuri Şahin. Rakibe ve elindeki kadroya göre farklı planları var. Yeni nesil hocaların bu konuda daha esnek olduğunu düşünüyor. Hatta bu esnekliğe sahip teknik adamların gitgide dünya futbolunda daha çok söz sahibi olacağına inanıyor.

VERi ANALiZiNE DERiNLEMESiNE ÇALIŞIYOR

Nuri Şahin, bilimsellikle hayatın gerçeklerini iyi harmanlamaya gayret eden bir teknik adam. Yaptığı çalışmalarda istatistiklerden ve özellikle de veri analizinden yararlanıyor.

Veri analizi konusunda yüzeysel değil, oldukça derinlemesine çalışıyor. Tüm bunları yaparken sahadaki oyuncuların da birer ruhu ve davranış özellikleri olduğunu unutmamaya da gayret ediyor. Bu bakış açısı “Oyuncu duyguları elbette önemli ancak veriler size bu konuda yardımcı olabilir” diyen Barcelona’nın genç yıldızı Frenkie De Jong’u getirdi aklıma.

Belki konuşmak için çok erken ama nuri Şahin hayata ve oyuna bu kadar geniş bir perspektiften bakabilmesiyle bile doğru yolda!