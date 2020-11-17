Formula 1‘de şampanya tartışması

Formula 1 kelimenin tam anlamıyla ‘Mükemmel’ geçti. Türkiye’nin ev sahipliği tam puan aldı. Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bu organizasyonda Hamilton, “İstanbul’da tacını taktı” Podyuma çıktı ve geleneksel kutlamasını yaptı. Elindeki şişeyi patlattı ve Formula 1’in o alışıldık ritüelini yerine getirdi. Eğer Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, “Podyumda şampanya yerine gazoza benzeyen bir şey verildi” demeseydi ve onun bu sözleri üzerinden hareket eden Alman Bild gazetesi de bunu haberleştirmeseydi bundan haberdar olmayacaktık. Şimdi gelin o tartışmada neler konuşuldu ona bakalım.

MALEZYA, BAHREYN VE BAE ŞAMPANYANSIZ

Formula 1’in podyum seremonisinde nüfusun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde alkolsüz içecek tercih ediliyor. Bu uygulama 18 yıldır Malezya GP’sinde, 16 yıldır Bahreyn GP’sinde ve 11 yıldan beri de Abu Dabi’de (BAE) devam ediyor. Formula 1 yönetiminden FIA’ya, takım sahiplerinden pilotlara kadar herkes İstanbul Park’taki bu şahane organizasyonu konuşurken, gelecek yıllara dair takvimde yer alma umutları böylesine artmışken, kısa süre içinde kusursuz bir işe imza atılmışken boş tartışmalarla bu başarıyı gölgelemek hiç doğru değil.

INTERCiTY SESSiZ TOSFED VE BAKANLIK: DAHLiMiZ YOK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na podyumdaki gazoz olayını sorduk. İki kurumdan da “Dahlimiz yok” yanıtı aldık. Kararı F1 yönetimi ile Intercity’nin verdiği iddiaları için Intercity’yi aradık ancak telefonlara yanıt alamadık.

‘PARTi TAHMiN EDiLENDEN FARKLIYDI’

TOTO WOLFF: “İstanbul Park’ta podyumda şampanya verilmedi, gazoza benzeyen bir şey verildi. Patlattığımız şey Sprite benzeri bir gazozdu. Birlikte eve gideceğiz ve kutlamada az önce podyumda gördüğümüz gazozdan farklı şeyler olacak.’’

BiLD GAZETESİ: “Olağanüstü bir performans olağanüstü bir kutlamayı gerektirir. Korona zamanlarında ‘olağanüstü’ eskisinden farklı olsa bile...”

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI iSMAiL CESUR, ŞAMPANYA TARTIŞMALARINA YANIT VERDi:

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI iSMAiL CESUR: “Podyumda gazlı içecek meselesini de rezalet olarak niteleyen bazı çevreler bilsin ki asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır. F1, çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn...

Aynı durum bu ülkelerde de oldu/ oluyor. Sadece F1 değil, birçok spor dalında şampanyalı kutlamalarda hassas davranılıyor. İnanç hassasiyeti had safhada oluyor. Bayern Ribéry’nin, City Mahrez’in, geçen yıl Liverpool Salah ve Mane’nin hassasiyetine önem vermişti. Bu durum yıllardır böyle.

Alkollü içecek reklamı yasağı da söz konusu. Tüm dünyanın yıllardır yaşadığı ve artık aştığı bir olay bu. Sen yüz milyonlarca dolarlık organizasyonu getir, şehri tüm dünyaya tanıt, harika bir yarış düzenle, 2 milyar izleyiciye ulaş, adamlar şişenin içindeki içeceğinin alkolsüz olduğuna takılsın.”

DÜNYA iSTANBUL’U VE HAMiLTON’U KONUŞTU

DAiLY MAiL: 2008’de Massa ile rekabetten 2020’de Türkiye’deki zafere

L’EQUiPE: İstanbul Park kaotik bir sıralamayla hiyerarşiyi alt üst etti ancak Hamilton 7. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

BiLD: Kaosla geçen yarışın ardından Hamilton, Schumi’nin rekorunu İstanbul’da egale etti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: İstanbul’da tarihi podyum. Hamilton, Schumacher’i yakaladı. Stroll ise Superman’den Clark Kent’e dönüştü.

MARCA: İstanbul’da Hamilton’dan görkemli bir şampiyonluk daha. İngiliz pilot 7. kez dünya şampiyonu...