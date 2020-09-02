Forma şahane, bir de logonun yeri değişse!

Milli Takım’ın giydiği ilk formadan esinlenilen ve modern dokunuşlarla yeniden tasarlanan yeni formalar tanıtıldı. Formalarda büyük ay ve yıldız, bantın ortasında yer alıyor. Tasarımlar büyük beğeni toplarken formalara tek eleştiri Nike logosunun ay yıldızın üstünde yer alması oldu.Tasarımda ufak bir değişiklikle logo sağa alınabilir. Yine de öze dönüş açısından hepimizi memnun eden bir tasarım olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim.

İtalyanların gök mavisi, Arjantinlilerin çubuklusu ve Brezilyalıların sarı formaları bir geleneği ve kültürü temsil ediyor. Kaç yıl geçerse geçsin çizgileri asla değişmiyor. Bizim de ay yıldız logolu formalarımız hiç değişmeden her dönem kullanılmalı. Kısacası bu formalar artık bizim klasiğimiz olmalı.

MACARiSTAN MAÇIYLA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımımız kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül’de Macaristan ile oynayacakları hazırlık maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül’deki Sırbistan karşılaşmasında giyecek.

KİM NE DEDİ?

SERGEN YALÇIN: Türk Milli Takımı’nın orijinal formasının devamı. Ülkemizi temsil eden formada ay yıldız armasının olması benim için yeterli.

CEMİL TURAN: Giydiğim formalara benziyor. Tasarım çok yerinde ve güzel. Markaya takılmayalım. Önemli olan al bayrağımızın önde olması.

İBRAHİM TORAMAN: Forma gerçekten mükemmel. Ay yıldız tüm renklerin üstünde duruyor. Formanın duruşu da kusursuz.

SERDAR ÖZKAN: Formada bir tek sorun var; o da Nike logosunun yeri. Onun dışında her şey harika. Ay yıldız altında oynamak insanı heyecanlandırıyor.

ZAFER TÜZÜN: Milli Takım forması tartışılmaz. Her kurum kendi logosunu gösterir. Ay yıldız arması önemli. O da çok güzel duruyor.

YENİ FORMALARIN ÖZELLİKLERİ

1- İç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımına sahip.

2- Dış saha formasının göğüs kısmında açık bir kırmızı tonla bant üzerinde beyaz ay ve yıldız yer alıyor.

3- Hem iç saha hem dış saha formasının ense kısmının içinde ‘Türkiyem’ yazıyor.

4- Formalar geri dönüştürülmüş plastik şişelerden ve polyester kumaştan yapıldı.

5- Formalarda ay yıldız detayları büyük ve tasarımın merkezinde yer alıyor.

MAÇ ÖNÜNDE GALATA ESİNTİSİ

Yeni formalar kadar yeni maç önü formaları da oldukça dikkat çekici. Kırmızı renklerle tasarlanan formalarda İstanbul’un en görkemli noktalarından Galata Köprüsü’nde kullanılan dizayn öğeleri yer alıyor.

YENİ FORMALAR 309 TL’YE SATIŞTA

Formalar dün satışa sunuldu. Oyuncuların sahada giyeceği orijinal maç formalarının fiyatları 599 lira olarak belirlenirken, taraftarlar için tasarlanan formaların fiyatları ise 309 lira.

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