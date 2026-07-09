FIFA pandoranın kutusunu açtı

Haberin Devamı

FIFA, Folarin Balogun’un ABD’nin Belçika ile oynayacağı maç öncesi kırmızı kartını iptal etme yönündeki duyarsız kararıyla büyük bir tartışma başlattı. Hem ABD kupadan elendi hem Belçikalı oyuncular maç sonu sevinçleriyle hem FIFA’yı hem de Trump’ı alay konusu haline getirdiler.

Elbette alınan bu karar beraberinde farklı talepleri de getirmeyi başladı. Dünya Kupası’nda yoluna devam eden takımlar disiplin konularıyla itiraz ve şikayetlerde bulunmaya başladı. Bunlardan ilki Fransa’dan geldi. Fransa, Paraguay’ı yendikleri son 16 turu maçında Michael Olise’ye verilen sarı kart nedeniyle FIFA’ya itirazda bulundu. Olise, Fas’a karşı oynayacakları çeyrek final maçında sarı kart görürse, yarı finallerde forma giyemeyecek. Fransız oyuncu, Paraguaylı Matias Galarza ile yaşadığı tartışma nedeniyle sarı kart gördü; Galarza yüzünü tutarak yere düştü ancak Olise sadece Galarza’nın formasını tutmuştu.

Haberin Devamı

İngiltere Futbol Federasyonu, Jarell Quansah’ın Meksika karşısında alınan 3-2’lik galibiyette gördüğü kırmızı kartla ilgili itirazı değerlendiriyor. İngiltere’de Olise ile aynı durumda olan 5 oyuncu daha var. Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi, Nico O’Reilly ve sakatlığı nedeniyle muhtemelen zaten oynayamayacak olan Jordan Henderson. Bakalım bu itirazlar tıpkı Balogun’da olduğu gibi bir karşılık bulacak mı? FIFA yaptığı bu hatayla Pandora’nın Kutusu’nu açmış oldu.

MOHAMED SALAH'IN SON DANS HAYALİ GERÇEK OLDU

Mohamed Salah’a, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır’ın son 16 turuna yükselmesinin ardından şu soru yöneltilmişti; “Bu jenerasyonun son dansı. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane, belki Neymar... Son dansını bunlardan hangisiyle paylaşmak isterdin?” Salah hiç düşünmeden şu yanıtı vermişti; “Messi.” Ardından gülümseyerek şunu ekledi: “Bunun gerçekten birkaç büyük oyuncu için son dans olup olmayacağını bilmiyorum.”

Çok değil birkaç gün sonra Mısır, son 16 turunda Arjantin ile eşleşti. Salah’ın son dans hayali gerçek oldu. Mısır 2-0 öne geçti, Salah hayalini kurduğu Messi ile karşılıklı oynadı ancak son sözü yine Arjantinli efsane söyledi. Tartışmalı kararlar her ne kadar bu hayali bir anlamda hayal kırıklığına çevirmiş olsa da Salah son dansını Messi ile yaparak turnuvaya veda etti.

Haberin Devamı

LIONEL MESSI'NİN TEK KABUSU PENALTI

Dünya Kupası’ndaki penaltılar Leo Messi için bir eziyet kaynağı haline geldi . Uzun ve parlak kariyeri boyunca Arjantinli yıldız rekorları alt üst etti ancak konu penaltı atışları olduğunda şanssızlık yakasını bırakmadı. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır’a karşı kaçırdığı penaltıyla, aynı Dünya Kupası’nda iki penaltı kaçıran ilk oyuncu olan Messi, negatif bir rekorun da sahibi oldu. Messi’nin Dünya Kupası’ndaki penaltı kabusu burada bitmiyor. Turnuva tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu unvanına da sahip. Bu zamana kadar 4 penaltı kaçırdı. Bunlardan biri 2018 Rusya’da İzlanda’ya karşı, diğeri 2022 Katar’da Polonya’ya karşı. Ve son olarak 2026’da Avusturya ve Mısır maçlarında. Dünya Kupaları’nda en fazla penaltı kullanan oyuncu unvanının da sahibi olan Messi, yüzde 50 gibi bir isabet oranına sahip. Bugüne kadar 8 penaltı kullanan Messi, bunların 4’ünü gole çevirirken 4’ünü de kaçırdı.

Haberin Devamı

NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NI HASTALIK KORKUSU SARDI

İngiltere ile çeyrek final oynayacak olan Norveç’te teknik ekip yapılan yorucu seyahatler nedeniyle ufak çapta hastalık korkusu yaşamaya başladı. Geçen ay Kuzey Amerika’ya ayak bastıklarından beri binlerce kilometre yol kat eden Norveç ekibi, Boston’dan New Jersey’e ardından tekrar Boston’a ve oradan da Dallas’a uçtular. Brezilya ile oynadıkları son 16 turu maçı da New Jersey’de gerçekleşti. Şimdi de İngiltere ile oynamak için Miami’ye geçtiler.

Bu kadar çok seyahat etmek takım üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Takımın forvet oyuncularından Jorgen Strand Larsen, turnuvanın açılış maçını hastalık nedeniyle kaçırırken, Marcus Holmgren Pedersen de Brezilya karşılaşmasında bir rahatsızlık nedeniyle forma giyemedi.

Haberin Devamı

Teknik direktör Solbakken de Norveç’in Fransa’ya 4-1 yenilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında şiddetli bir şekilde öksürürken görüldü. Öksürük ve boğaz şikayetlerinin yaygın olduğu kamp ortamında özellikle klimalı ortamlar ve uzun süreli uçuşların yarattığı yorgunlukların bu duruma sebebiyet verdiği belirtiliyor. Bakalım Vikingler tarihin en iyi turnuvasına imza attıkları bir dönemde bu ufak çaplı salgının da üstesinden gelebilecek mi?

Q7'DEN DIAS'A SERT ELEŞTİRİ

Portekiz’in tecrübeli defans oyuncusu Ruben Dias, İspanya karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından eski Portekizli milli futbolcu Ricardo Quaresma ile bir röportajda bir araya geldi. Ancak Quaresma vatandaşının sunduğu bahanelerden hiç hoşlanmadı.

Haberin Devamı

Dias, Quaresma’ya şöyle dedi: “Böyle bir turnuvada işler nadiren baştan mükemmel olur ve çoğu zaman mükemmel olmaması daha iyidir, böylece kimse kendini kaptırıp her şeyin yolunda olduğunu düşünmez. Bir hayal kırıklığı hissi var çünkü bu gelişmenin gerçekleştiğini hissediyorduk, daha iyiye gideceğimizi düşünüyorduk, sahada ve yedek kulübesinde sahip olduklarımızı biliyorduk.”

DAHA FAZLASINI VEREBİLİRDİNİZ

Ancak Quaresma “Söylediklerine katılmıyorum. Bence sahip olduğunuz kalite ve yetenekle çok daha fazlasını verebilirdiniz. Çok geride, çok geniş alanda oynadınız, topu çok fazla tuttunuz, yeterince savunmanın arkasına sarkmadınız, yeterince şut çekmediniz, özellikle son 5 dakikada yarattığımız fırsatlarda olduğu kadar gol arayışına girmediniz. Mesele sadece topa sahip olmak ve oynamak değil. Topu geriye ve yana doğru oynamayın. Daha ileriye doğru oynamanız gerekiyor, anlıyor musun? Ve Rafael Leao, Neto, Francisco gibi oyuncuları topla buluşturmanız gerekiyordu” dedi. Bu tartışma, Portekiz’in Dünya Kupası’ndan erken elenmesiyle ilgili gerilimi daha da artırdı. Bakalım Portekiz’de yeni dönem nasıl şekillenecek?