FIFA futbolu kökünden değiştirecek

1- Maçlar 90 değil, 60 dakika olacak ve basketboldaki gibi oyun her durduğunda süre de duracak.

2- Oyuncu değişikliği hakkı sınırsız olacak, böylelikle kadrodaki tüm oyuncular oynayabilecek.

3- Futbolcular taç atışlarını ister elle, ister ayakla kullanabilecek; dilerse topu kendi sürecek.

4- Sarı kart gören futbolcu, 5 dakika saha kenarında bekledikten sonra yeniden oyuna girebilecek.

Futbolu daha keyifli hale getirmek için harekete geçen FiFA, uygulamaya koymak istediği yeni kuralları PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig ve Club Brugge’ün U19 takımlarının yer aldığı Futbolun Geleceği Kupası’nda test etti. FiFA, turnuvadan sonra bu değişikliklerin olumlu bir etkisi olup olmadığını değerlendirerek profesyonel düzeyde uygulanıp uygulanamayacağına karar verecek. Futbolun Geleceği Kupası’nda test edilen yeni kurallar ise şu şekilde:

90 DEĞiL, 60 DAKiKA

Her şeyden önce oyunun zamanını değiştirmeyi planlayan FiFA, maçları 90 dakikadan 60 dakikaya düşürmek istiyor. 30 dakikalık iki yarı şeklinde oynanacak karşılaşmalarda tıpkı basketbolda olduğu gibi oyun durduğunda süre de duracak. Bu sayede oyunu geciktirmeye çalışan oyuncuların da önüne geçilecek ve zaman kaybı ortadan kaldırılacak.

SINIRSIZ OYUNCU DEĞiŞiKLiĞi

Normal koşullarda 3 olan oyuncu değişikliği hakkı, Covid-19 pandemisi nedeniyle 5’e çıkarılırken, maçların uzatmaya gitmesi

durumunda altıncı değişiklik hakkı da konmuştu. FiFA, şimdi de sınırsız oyuncu değişikliği uygulamasını deniyor. Bu değişiklikteki amaç; maç kadrosunda yer alan tüm futbolculara oynama şansı vermek.

AYAKLA TAÇ ATIŞI

Bugüne dek sadece elle kullanılan taç atışlarının ayakla da kullanılması daha önce defalarca gündeme gelmişti. FiFA, birçok kişinin ısrarla uygulanmasını istediği bu kuralı da deniyor. Futbolcu, taç atışını elle veya ayakla kullanabiliyor. Ayakla kullanmayı tercih eden futbolcu, isterse topu kendi sürüp atağı devam ettirecek, isterse pas veya şut atacak.

SARI KART GÖRENLERE 5 DAKiKA OYUN DIŞI CEZASI

FIFA’nın uzun süredir üzerinde tartıştığı kural değişikliği önerilerinden biri de sarı kart gören futbolcuların bir süre saha dışında kalması. Futbolun Geleceği Kupası’ndaki maçlarda sarı kart cezası alan oyuncular 5 dakika süreyle saha dışında beklemek zorunda kalıyor. Kırmızı kart durumunda sahadan ihraç edilme cezası ise aynen devam ediyor.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...