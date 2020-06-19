Fenerbahçe Heinze'yi örnek almalı

Futbola Newell’s Old Boys’ta başlamış; Sporting, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Marsilya ve Roma formaları giydikten sonra kariyerine yine yuvasında son vermişti Arjantinli futbolcu Gabriel Heinze. Messi ve Ronaldo ile aynı takımda oynayan şanslı isimlerden biriydi. Sadece onlar mı; Ronaldinho, Roy Keane, Raul, Scholes, Casillas, Robinho, Giggs, Van Nistelrooy, Ramos, Rooney, Sneijder, Anelka, Pique, Robben, Totti gibi pek çok efsaneyle de aynı formayı paylaştı. Vicente Cantatore, Alex Ferguson, Luis Fernandez, Juande Ramos, Didier Deschamps ve Luis Enrique gibi pek çok teknik adamdan eğitim aldı.

4 DİL BİLİYOR

Rosario şehrinin futbolla nefes alan çocuğunun yeşil sahalara vedası sadece bir yıl sürdü. Ve bu kez teknik direktör olarak saha kenarındaki yerini aldı hem de futbolculuk yıllarında öğrendiği Portekizce, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca dillerini de şapkasına katarak.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ

Heinze’nin idolü ‘futboldaki babam’ dediği Marcelo Bielsa’dan başkası değil. Bielsa ile futbol üzerine çalışmalar yaparken ondan aldıklarına kendine has yorumlar kattı ve ilk deneyimini Godoy Cruz takımında yaşadı. Elbette 10 maçlık bir süreydi ve bir sezon sonra Argentinos Juniors takımıyla şaşırtıcı bir performansa imza attı. Herkes onun oynattığı futbolu konuşuyordu artık. Teknik adamlıktaki üçüncü yılında adresi bu kez Velez Sarsfield oldu. Deyim yerindeyse tribünlerdeki seyircileri bile baştan çıkaran bir futbol oynattı. Fena halde futbola takıntılı olan Heinze, gelişmiş video analizleri, sürekli izlenen diyet programları, antrenman yöntemleri ve oyuncuların güçlendirilmesi üzerine yaptığı çalışmalarla sadece Arjantin’de değil Avrupa’da da pek çok takımın dikkatini çekmeyi başardı.

SIKI BİR GUARDIOLA TAKİPÇİSİ

Heinze’nin Bielsa gibi hayranlık duyduğu bir isim de Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola. Ancak onun bu hayranlığı teknik direktörlük yıllarına değil Real Madrid forması giydiği zamanlara dayanıyor. O dönem bir basın toplantısında Guardiola’nın kazanmasından dolayı mutluluk duyduğunu çünkü nasıl felsefeye sahip olduğunu bildiğini söyleyecek kadar objektif olan Heinze, teknik direktörlüğe başlar başlamaz onun oyun tarzıyla ilgili daha çok bilgi sahibi olmak için eski dostu Mikel Arteta ile görüşmeye başladı. Neredeyse hemen her gün Arteta ile Guardiola’nın oyun varyasyonları üzerine konuşan Heinze’nin bu alandaki diğer akıl hocaları Luis Enrique ve Cesar Luis Menotti oldu. Arjantinli teknik adam bu üç isimle telefonda sürekli fikir alışverişinde bulunarak futbolunu daha üst seviyelere çıkarmak için çalışıyor.

24 SAATİNİ FUTBOLLA GEÇİRİYOR

Hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmayacak kadar obsesif bir yapıya sahip olan Heinze, neredeyse günün 24 saatini bilgisayarının başında takımının oyununu defalarca seyrederek, rakipleri analizleri ederek ve yeni antrenman programları planlayarak geçiriyor. Gittiği takımlara cesur, akıcı, yaratıcı bir futbol stili aşılayan Heinze, genellikle 3-4-3 formasyonunu tercih etse de Bielsa’nın 3-3-3- 1’ini de sık sık kullanıyor. Ancak hücumlarda zaman zaman 3-1-6’ya yönelmesi ve savunmada da alışılagelmişin dışında denemeler yapması Heinze’nin kendini ispat edeceği arenanın Arjantin değil Avrupa olacağı yönündeki görüşleri de giderek artırıyor. Onu şimdiden takibe alan ve ondan yeni bir Bielsa çıkacağına inanan Marsilya gibi. Keşke aylardır teknik direktör arayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Tahir Karapınar üçlüsüyle denemeler yapmak yerine başarıya aç, futbola yeni dokunuşlar katmaya çalışan böylesine bir teknik adamı Şükrü Saraçoğlu’na getirse. Ya da kendi içinden yetiştirmek istediği teknik adamlar Heinze’yı kendine örnek alıp gelişimlerini daha üst seviyeye çıkarmaya çalışsa...