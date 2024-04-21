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Koray Durkal
Koray Durkal
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Enis Destan fark yarattı

#Trabzonspor#Enis Destan#Süper Lig

Trabzonsporlu futbolcu ilk kez bir maçta gol ve asist üretti.

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Beşiktaş’ın kazandığı haftada Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmek üçüncülük adına Trabzonspor için son derece önemliydi. Abdullah Avcı’nın takımı topa sürekli sahip olmak yerine hızlı ve uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Kayserispor daha çok topa sahip olan taraf gibi gözükse de onlar da bal yapmayan arı misali üretkenlikten uzak bir görüntü içerisindeydi.

Trabzonspor hücumda Onuachu’nun yokluğunu fazlasıyla arıyor. Dün özelinde Enis Destan ilk defa çok iyi bir pivot forvet performansı sergiledi. Çok şık bir kafa vuruşuyla perdeyi açan Enis, 58’de kaleci Uğurcan’ın uzun topunu kafayla Pepe’ye indirerek ikinci golün asistini yaptı. Enis böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 1 gol, 1 asist yapmış oldu.

Gözden KaçmasınKayserispor 1-2 Trabzonspor / Maç sonucuKayserispor 1-2 Trabzonspor / Maç sonucuHaberi görüntüle

SAVUNMA iYi, HÜCUM VASAT

Pepe'nin, golü kadar serbest adam rolünde iyi işler yapmaya devam etmesi gelecek sezonun Trabzonspor’u adına son derece önemliydi. Takım savunmasında her hafta üstüne koyan bir Trabzonspor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hücumdaki üretkenlik konusunda hâlâ istenen seviyede değiller. Kayserispor karşısında da bunu fazlasıyla hissettirdiler. Sezonun kalan bölümünde savunma olarak daha iyi bir Trabzonspor göreceğimizden kuşkum yok ama sonuca gitme konusunda aynı şeyleri söylememiz pek mümkün değil. Bakalım kalan haftalar hücumda daha farklı bir Trabzonspor görebilecek miyiz?

#Trabzonspor#Enis Destan#Süper Lig
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