En teknolojik futbol maçı

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Son Serie A şampiyonu AC Milan ve Bundesliga ekibi 1. FC Köln arasında oynanan ve konuk İtalyan ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşma pek çok teknolojik ilki de beraberinde getirdi. Köln’ün Deutsche Telekom ile olan teknoloji ortaklığının bir parçası olarak yapılan karşılaşma ‘inovasyon oyunu’ olarak duyuruldu. Karşılaşma bugüne kadar tanık olmadığımız yeniliklere sahne oldu.

HAKEM KAMERASI İLK KEZ DENENDİ

Maçın hakemi Sascha Stegemann ve yardımcıları kulaklıklarına takılmış mini kamera ile maçı yönettiler. IFAB, kısa adı Ref-Cam olan Hakem Kamerası ile hakemlere futbolcular tarafından yapılan tacizleri kontrol altına almayı planlıyor. Bu maçtan elde edilecek veriler ve görüntüler hakemlere eğitim amaçlı kullanılacak.

OYUNCULARIN GÖZÜNDEN MAÇ DENEYİMİ

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Bu karşılamanın en çekici yanlarından biri de her iki takımdan bazı oyuncuların formalarına takılan kameralar oldu. Bundesliga ekibi Köln’den Huberst ve Tim Lemperle’nin göğüslerine takılan kameralar sayesinde izleyiciler oyuncuların bakış açısından karşılaşmayı ve golleri izleme şansına sahip oldular.

SAHADAKİ KONUŞMALAR ARTIK SIR DEĞİL

Köln takımının iki oyuncusu Mark Uth ve Kingsley Ehizibue de maç boyunca üzerilerine yerleştirilen mini mikrofonlar sayesinde saha içindeki diyalogları izleyenlere ulaştırılmasını sağladı. Bu sayede hem oyuncuların karşılaşma sırasında birbirleriyle hem de hakemle olan diyalogları net bir şekilde duyuldu.

YAPAY ZEKA İLE ANLIK VERİ

Karşılaşma sırasında elde edilen pek çok ham veriyi değerlendirmek için kullanılan yapay zeka programı olan ‘dijital yardımcı antrenör’ ile seyircilere aktarıldı. Bu verileri aktaran ise Almanya genç milli takımlarını ve Schalke 04 kulübünü çalıştıran teknik direktör Manuel Baum’du.

GELECEĞİN STADI İÇİN

Köln Kulübü bu deneysel karşılaşma sayesinde bir anlamda geleceğin stadyumunu yaratmak için çalışıyor. Akıllı telefonlarla çalışan içecek otomatları, atkılara işlenmiş çiplerle karşılaşmaya giriş, hangi yiyecek stantlarında kuyruk olup olmadığı gibi pek çok detayı teknoloji ile çözen bir stat yaratmaya çalışıyorlar.