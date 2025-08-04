En-Nesyri'nin satılmasını en çok Sevilla istiyor!

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Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan Sevilla, bir yandan finansal anlamda yük olan oyunculardan kurtulmak isterken diğer taraftan da elindeki önemli isimleri satarak rahatlamak istiyor. Kulüp bir diğer seçenek olarak da geçmişte sattığı oyunculardan gelecek ekstra gelirleri bekliyor. Sevilla’nın yakından takip ettiği isimlerden biri de 2024 yazında 19,5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye sattığı Youssef En-Nesyri. Faslı oyuncu için Al-Hilal’in Fenerbahçe’ye yaptığı 35 milyon Euro’luk teklif hâlâ beklemede. Mourinho’nun onu projenin kilit oyuncusu olarak görmesi nedeniyle fiyatın 40 milyon Euro olarak belirlenmesi şimdilik görüşmeleri sıkıntıya sokmuş gibi görünüyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Sevilla buradan gelecek paranın yüzde 10’unu kasasına koyacak. Jules Kounde’yi de daha önce Barcelona’ya satan Sevilla, oyuncunun sözleşmesini 2030’a kadar uzatmasıyla (maçların %60’ında oynaması şartıyla) birlikte sezon başına 2,5 milyon Euro kazanmaya devam ediyor.

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NE FENERBAHÇE NE BENFiCA SON KARAR REAL MADRiD





Real Madrid forması giyen Brahim Diaz son günlerde hakkında çıkan transfer söylentilerine son noktayı koydu. 26. yaş gününü kutlayan Faslı oyuncunun son kararı Real Madrid’de kalma yönünde. Real Madrid ile form grafiğini yükseltip Aralık-Ocak aylarında Fas ile Afrika Kupası’nda mücadele etmek isteyen Diaz, 2027’de sona erecek sözleşmesi boyunca kulüpten ayrılmak istemiyor. Özellikle Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğe gelişiyle birlikte daha heyecanlı olan oyuncu Real Madrid’le kısa bir dönem içinde sözleşme yenileyeceğine inanıyor.

GOL ATMANIN EN PAHALI OLDUĞU DEViRDEYiZ

Bir kez daha İngiltere Premier Lig takımlarının başrolde olduğu bir transfer dönemi izliyoruz. İngilizler birkaç sezondur transferde hem en çok kazanan hem de en çok harcama yapan kulüpler oldu. Premier Lig ekipleri 2025 yaz transfer döneminde şu ana kadar transfere 2 milyar Euro harcadı. En yüksek bedeller ise golcülere ödendi.

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Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester United forvet oyuncularına en fazla para harcayan kulüpler oldu. Son şampiyon Liverpool 92 milyon Euro’luk Hugo Ekitike transferi ile hücum hattını güçlendirdi. Arsenal, Sporting Lizbon’dan Viktor Gyökeres’i 63+10 milyon Euro bonservisle satın aldı. Chelsea, Joao Pedro ve Liam Delap’ı 105 milyon Euro’ya transfer ederken, Manchester United ise Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo’ya 150 milyon Euro ödeyerek yeni bir hücum hattı kurdu. Bu 4 kulübün 6 oyuncu için ödeyeceği toplam miktar 420 milyon Euro’yu buldu

iSAK’I 138 MiLYON EURO’YA BiLE ALAMADILAR





Ve bu transfer dönemi bir kez daha gösterdi ki, futbolda gol atmak son derece pahalı. Geçtiğimiz hafta Newcastle United’a Alexander İsak için tam 138 milyon Euro’luk bir teklif yapan Liverpool istediğini bulamamıştı. Yeni teklifin en az 140-150 milyon Euro arasında olması bekleniyor. Bu transfer de gerçekleşirse Premier Lig bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bedellerin havada uçuştuğu bir golcü havuzuna dönüşecek.

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DÜNYANIN EN CESUR HOCASI MARESCA

Chelsea yeni döneme iddialı ve en önemlisi de bir kez daha öngörülemez olarak giriyor. Geçtiğimiz sezonu UEFA Konferans Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Londra ekibinde teknik direktör Enzo Maresca, takımı yenilemekle kalmadı sürekli yaptığı rotasyonlarla da rakiplere oldukça sıkıntı çıkardı. İtalyan çalıştırıcı, geçen sezon ilk 11’inde tam 419 kez değişiklik yaptı ki bu sayı, Avrupa’nın en üst liglerindeki diğer tüm kulüplerden daha fazla. Sadece yaptığı değişikliklerle de sınırlı değil Maresca’nın sistemi. Oyuncuları doğal konumlarının dışında oynatarak da rakiplerine farklı sürprizler yapması. Cole Palmer, geçen sezon genellikle 10 numara pozisyonunda görev almıştı ancak Maresca, geçen ay PSG’ye karşı 3-0 kazandıkları Kulüpler Dünya Kupası finalinde onu sağ kanatta oynattı. Gerçekten müthiş bir cesaret!

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RAKiBE GÖRE iLK 11 SEÇiYOR

Maresca'nın tarzı en iyi 11’i bulmaktan ibaret değil. İlk 11’lerini, rakiplerinin özelliklerine, antrenmanlara ve oyun yoğunluğuna göre seçiyor. İki günde bir maç yaptıkları sıkışık dönemlerde 7-8 oyuncu birden değiştirmekten hiç çekinmiyor. Alternatifi olmayan tek bölge olan sol beke de bir takviye yapan Maresca, bu yıl rotasyondaki ustalığını farklı bir seviyeye taşıyarak Chelsea’nin özlem duyduğu Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak istiyor.