En iyisi değiliz ama sıradan şeyleri olağanüstü yapıyoruz

Bu kez adres Barcelona’nın mabedi Camp Nou’ydu. Veri analistleri, beslenme uzmanları, gıda teknisyenleri, aşçıbaşları, gazeteciler, futbolcular ve basketbolculardan oluşan 35 ülkeden 400 kişi, 8-12 Kasım tarihleri arasında Sports Tomorrow Congress’te farklı konuları tartıştılar. Neler mi konuşuldu?

· 1-) Kadın futbolunun geleceği.

· 2-) Beslenme ve performans.

· 3-) Veri analizinin geleceği.

· 4-) Spor gazeteciliğinde veri kullanımı

DOĞRU BESLENME TAKIMIN HAVASINI YÜKSELTİR

Beslenme ve performans konulu oturumda ünlü aşçıbaşları ve sporcu beslenme uzmanları arasındaki farklı bakış açıları ve engeller yıkılırken yeni beslenme önerileri katılımcılara aktarıldı. Şef Alex Pirla futbolcular için mercimek (protein kaynağı), avokado ve saf pancardan yapılan tartar ve rezene (sindirime yardımcı olan) gibi performansı artıracak bitki bazlı tarifler verdi. Dikkat çekilen noktalardan biri de şuydu: “Bir performans şefi, herhangi bir takımın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Oyunculara yiyecek sunma şeklinizin, doğru beslenmeyi almaları üzerinde büyük etkisi var. Yemeklerin tadı harika olmalı, onu eğlenceli ve renkli hale getirmek takımın havasını yükseltebilir.

FUTBOL YAZMAK EĞLENCELİ OLMALI

Gazetecilikte değişen kavramlar üzerine konuşan John Muller, veri gazeteciliği için altın kuralın eğlenmek olduğunu vurgularken, “Futbol yazmak eğlenceli olmalı” ifadelerini kullandı. Kilo Llaners ise, “Gazetecilikte tartışma olabilir, çünkü biz bir fikir veriyoruz ama hepsi verilere dayanıyor, öznel bir görüş değil” dedi. Sanırım spor gazeteciliği üzerine en çarpıcı tespit şuydu: “Analistlere göre futbol optimizasyonla ilgilidir, ancak kitleler için futbol esas olarak eğlence içindir. Gazetede yorum yaparken ‘Bunu daha iyi yapabilirdi’ gibi belirsiz ifadeler yerine veri analitiğine dayalı sağlam açıklamalar yapmak hem okuyucu hem de yazan için daha faydalı olacaktır.”

KADIN FUTBOLUNDAN ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR

Kadın futbolunun bugünü ve geleceğine dair toplantıda birbirinden önemli konular ele alındı. Barcelona, Arsenal ve İnter gibi pek çok kulübün antrenörleri de bu toplantıdaydı. Ancak Athletic Bilbao Teknik Direktörü İraia İturregi Sustatxa’nın bir sözü oldukça dikkatimi çekti: “En iyi oyunculara veya en iyi kaynaklara sahip değiliz ama sıradan şeyleri olağanüstü iyi yapıyoruz.” Aslında Sustatxa başarının ardında veri analizi ve sağ duyuyla beraber alınan kararların önemli bir rolünün olduğunu vurguluyordu: “Ekibimden günlük olarak verileri ve karşılaştırmaları alıyorum. Yine de tüm bu bilgileri tamamlayan şey sağduyu ile aldığım kararlar oluyor.”

DE JONG: VERİLER, KENDİME GÜVENİMİ ARTIRDI

Ajax Spor Bilimi ve Veri Analitiği Başkanı Vosse de Bode ile Barcelonalı futbolcu Frenkie De Jong arasındaki röportaj ise konferansın en çarpıcı işlerinden biriydi. De Jong, Ajax’ta oynadığı dönemde kendisini teknik bir oyuncu olarak öne çıkaran fakat fiziksel olarak yetersiz olduğu ve hızlı olmadığı yönünde bazı yorumlar duyduğunda takım analistlerini görmeye gittiğini ve onlardan istatistiklerini, özellikle de sprintlerle ilgili verileri istediğini söyledi. “Yeterince hızlı olup olmadığımı bilmek istedim. Rakamlarımı öğrenmek kendimi daha güvende hissetmemi sağladı. İnsanlar çok yavaş olduğumu söyledi ama veriler aksini söyledi ve kendime olan güvenim arttı.”

De Jong şöyle devam ediyordu: “Goller ve asistlerle tanınan bir oyuncu değildim. Takım arkadaşlarım bazen bu konuda benimle şakalaşırlardı. Ancak bir gün Ajax’tayken bize teknik yönlerle ilgili bazı veriler gösterildi. Gol hazırlıklarında öne çıkan oyunculardan biri olarak kendimi görmek çok şaşırtıcıydı. Bunun gibi veriler takım arkadaşlarımın arasına geri dönmemi sağladı.”

'KEVIN DE BRUYNE İLE AYNI YOLU İZLEDİM'

Kevin De Bruyne, Manchester City ile sözleşme uzatma görüşmelerinde değerini hesaplamak amacıyla bir veri ekibi tutmuştu. Frenkie De Jong da Ajax analitik departmanından kendisini karşılaştırmak için La Liga, Barcelona ve bazı oyuncuları hakkında veri istedi. Barça’ya imza atmadan önce de De Bruyne gibi benzer bir şey yaptığını kabul eden De Jong bakın ne söylüyor: “Veriler, hangi ligin veya kulübün kendilerine en uygun olduğuna karar verirken hem oyuncular hem de menajerler tarafından giderek daha fazla dikkate alınacak. Oyuncu duyguları elbette önemli ancak veriler size bu konuda yardımcı olabilir.”

MARC GASOL: VERİLER YENİ BİR DÜNYA AÇTI

2019 sezonunda Toronto Raptors ile NBA şampiyonluğu yaşayan Marc Gasol, oturumda sahneyi o dönem aynı takımda beraber çalıştığı veri analisti Brittni Donaldson ile paylaştı. Gasol, 2016’da ayağından yaşadığı sakatlık sonrası performans verileriyle ilk kez temasa geçtiğini ve bunun iyileşmesine önemli ölçüde yardımcı olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Verilerin bana yeni bir dünya açtığını anladım ve o günden sonra daha fazla veriye erişim sağlamak istedim.” Toronto Raptors veri analiz ekibinin, daha etkili şutlar yapmasına yardımcı olduğunu belirten Gasol, oyununun gelişmesini şu sözlerle anlattı; “Etkili şutlar sayesinde oyunlara daha fazla dahil oldum. Veriler, hem hücumda hem de savunmada daha fazla yer almama yardımcı oldu. Oyunların görüntülerini görmeye alışmıştık ama onlar bu görüntüleri sayılara dönüştürdüler. Verilere sahip olduğunuzda, daha iyi kararlar veriyorsunuz.”