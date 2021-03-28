En iyi futbol ligleri listesinde ilk 15’e bile giremedik

IFFHS’nin açıkladığı listeye göre Paraguay, Kolombiya, Ekvador ligleri bile Türkiye Süper Ligi’nden daha iyi.

IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu), 2011-2020 yılları arasında dünyanın en iyi liglerini puanlarıyla sıraladı. Listedeki en iyi 20 ulusal lig sıralamasında Türkiye Süper Ligi, Kolombiya, Paraguay, Ekvador ve Meksika liglerinin gerisinde kalarak 18. sırada yer alabildi. Futbol araştırmaları konusunda saygın bir yeri bulunan IFFHS, en iyi ligler sıralamasını, dünyanın dört bir yanındaki spor yazarları ve otoritelerin oyları ile belirliyor. Türkiye Süper Ligi, 20012010 yılları arasını kapsayan değerlendirmede 10. sırada yer almıştı.

‘ALTIN ÇOCUK’ 48 YAŞINDA RİNGLERE DÖNÜYOR

Boksun efsane isimlerinden ABD’li Oscar De La Hoya, 3 Temmuz’da yeniden ringlere döneceğini açıkladı. 48 yaşındaki De La Hoya, Aralık 2008’de Manny Pacquiao’ya kaybettiği maçtan sonra ringleri bırakmıştı. Profesyonel kariyerindeki 45 maçta 39 galibiyeti, 6 yenilgisi bulunan ve 6 farklı sıklette şampiyonluk kazanan Amerikalı boksör, tıpkı Mike Tyson ve Roy Jones Jr. gibi diğer efsanelerin izinden giderek boksa geri dönmeye odaklandığını söyledi. De La Hoya, ESPN’e yaptığı açıklamada, “Hakkımdaki söylentiler doğru ve önümüzdeki birkaç hafta içinde çalışmalara başlayacağım. Ringde olmayı özledim, boksu seviyorum. Boks, bugün sahip olduğum her şeyi bana verdi ve onu özlüyorum” dedi. Efsane boksörün 3 Temmuz’da karşılaşacağı rakibi henüz açıklanmazken, De La Hoya ve diğer Golden Boy Promotions yöneticileri Las Vegas’taki Allegiant Stadyumu da dahil olmak üzere maç için yerleri araştırmaya başladı. ‘Altın Çocuk’ lakaplı Oscar De La Hoya, 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

BU SEN MiSiN AUBAMEYANG?

Arsenal’in kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, yeni imajıyla herkesi şoke etti. Gabon Milli Takımı kampında yeni saç stiliyle poz veren yıldız futbolcu, dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’tan ilham aldığını söyledi. Saçların rengini ve şeklini sık sık değiştirmesiyle tanınan Aubameyang, 2017 yılında kişisel sponsoru olan firmanın adını saçlarına kazıtıp maçlara çıktığı için o zamanki kulübü Borussia Dortmund’dan uyarı almıştı.

XABi ALONSO YUVASINDA KALDI

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Xabi Alonso, teknik adamlık kariyerine İspanya’da devam edecek. İsmi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anılan Alonso, kulübü Real Sociedad’da kalmaya karar verdi. Real Sociedad B takımının teknik direktörlüğünü yürüten 39 yaşındaki Alonso’nun sezon sonunda bitecek sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Xabi Alonso 2019 yılında, altyapısında yetiştiği Real Sociedad’a, B takımının teknik direktörü olarak geri dönmüştü.

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