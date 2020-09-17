En çok konuşulan da en çok kazanan da Lionel Messi

Futbol dünyasında geçen aydan eylül başına kadar en çok konuşulan konu lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılmak istemesiydi. Kalacak-kalmayacak, Manchester City’ye mi gidecek, yoksa Inter’i mi tercih edecek tartışmaları Barça’nın bedava ayrılmasına izin vermeyeceğini net bir şekilde ortaya koymasıyla sona erdi. Messi de gönülsüz olsa da sezon sonuna kadar Katalan devinde kalmaya devam edeceğini açıkladı. Ancak yaşanan bütün bu tartışmalar Messi’nin ne değerini düşürdü ne de dünyanın en çok kazanan futbolcusu olmasının önüne geçti. Forbes’un önceki gün açıkladığı dünyanın en çok kazanan futbolcuları sıralasında Arjantinli yıldız zirveyi kimseye bırakmadı.

MiLYARDERLER KULÜBÜNÜN ÜYESi

Barcelona’nın yıldızı lionel Messi kariyerindeki kazancıyla milyarderler sınıfına girdi. cristiano ronaldo ile birlikte bu unvana sahip olan Messi bu yıl elde ettiği 126 milyon dolar kazancıyla da en çok kazanan futbolcu oldu. Messi 16 yıllık parlak kariyeri boyunca vergi öncesi kazanç olarak 1 milyar dolar seviyesini geçerken, Barcelona’dan 92 milyon dolar sponsorları Adidas, Pepsi ve MasterCard’dan ise 34 milyon dolar aldı.

BARÇA’DAKi YILLIK ÜCRETi

20 yaşında: Yıllık 5 milyon dolar

28 yaşında: Yıllık 50 milyon dolar

33 yaşında: Yıllık 92 milyon dolar

SPONSORLARI

ADiDAS: 12 milyon dolar

PEPSi: 8 milyon dolar

HUAWEi-GATORADE-MASTeRCARD: 14 milyon dolar

MESSi’NiN YATIRIMLARI

Tommy Hilfiger’ın kardeşi ile kendi giyim markasını yaratan Messi ayrıca Barcelona’nın hemen dışındaki bir kasabada 4 yıldızlı bir otel satın aldı.

MBAPPE’Yİ 3’E KATLADI

180 milyon Euro ile dünyanın en değerli futbolcusu olan Kylian Mbappe yıllık kazançta Messi’nin yanına dahi yaklaşamadı. Arjantinli futbolcu, Fransız yıldızı 3’e katladı.

MESSi VE RONALDO 7 YILDIZA BEDEL

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları arasında neymar dışında kalan 7 ismin toplam kazancı Messi ile ronaldo’nın toplamının gerisinde kaldı. 7 futbolcu toplamda 229 milyon dolar kazanırken 2 yıldızın toplamı 243 milyon dolar.

RONALDO: 117 MiLYON DOLAR

İtalyan devi Juventus’un Portekizli yıldızı cristiano ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti. Kariyeri boyunca 1 milyar dolarlık servet elde eden ronaldo, kulübünden yılda 70 milyon dolar kazanırken, ömür boyu sözleşme imzaladığı Nike, Herbalife ve Clear gibi

sponsorlardan ise 47 milyon dolar elde etti.

NEYMAR: 96 MiLYON DOLAR

Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti. Fransız ekibinden 78 milyon dolar kazanan neymar, Nike ile anlaşmasını sona erdirmesine rağmen sponsorlarından 18 milyon dolar kazandı. Puma ile uzun süreli yeni bir anlaşma yapan ve bundan böyle King kramponlarla sahaya çıkacak olan neymar’ın bu sponsorluktan ne kadar kazanacağı henüz netlik kazanmadı.