En çok harcayan da en çok kazanan da Chelsea!

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UEFA Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea, transferler konusunda 21. yüzyılın en çok para harcayan takımı konumunda. Roman Abramovich döneminden günümüze her yıl transfere büyük paralar harcayan Mavilerin kadrosunda şu anda 40’dan fazla oyuncu mevcut. Bugüne kadar 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi , 5 Premier Lig, 5 FA Cup, 1 Avrupa Süper Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası ve biri bu yılki yeni edisyon olmak üzere 2 Kulüpler Dünya Kupası kazanan Chelsea, transfere 4.1 milyar Euro harcadı. İlginçtir harcadığının yarısını kazanmasına rağmen 2,1 milyar Euro’luk oyuncu satışıyla da 21. Yüzyılın en çok kazanan takımı durumunda. Ancak kar zarar dengesine bakıldığında -2 milyar Euro ile bugüne kadar herhangi bir takım tarafından kaydedilen en kötü seviyede. Maresca ile bu alışkanlıklarını bir kenara bırakıp kadroyu küçültmeye çalışan Chelsea nasıl bir dönüşüm sağlayacak, hep beraber göreceğiz.

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21. YÜZYILDA EN ÇOK HARCAMA YAPAN iLK 10 TAKIM





CHELSEA’NiN EN PAHALI 10 TRANSFERI





GUARDiOLA VE XAVi DOLANDIRICILIĞI

Son günlerde Hindistan Futbol Federasyonu tuhaf bir e-mail yüzünden büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre teknik direktörler Pep Guardiola ve Xavi Hernandez Hindistan teknik direktörü olmak için resmi başvuru yapmışlardı.

GERÇEK SANAN OLDU

Hindistan Futbol Federasyonu (AIFF) ise bu başvuruların sahte olduğunu açıkladı. Teknik direktör Subrata Paul bile bu soruyla karşı karşıya kalınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Konu o kadar büyüdü ki federasyon yazılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Hindistan Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, “AIFF, teknik direktörler Pep Guardiola ve Xavi Hernandez’in başvurularını içeren bir e-posta aldı. Başvuruların gerçekliği doğrulanamadı ve daha sonra bunların asılsız olduğu ortaya çıktı” ifadelerine yer verdi. FIFA sıralamasında 133. sırada yer alan Hindistan şu ana kadar görev için 170’den fazla e-mail aldı. Sahte başvurularla uğraşmak zorunda kalan Hindistan’da bu iddialara yenileri eklenecek mi acaba?

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HANSi FLiCK’iN YENi YILDIZI DRO

Hansi Flick altyapıdan oyuncuları A takıma yerleştirme konusunda tereddüt etmiyor. Geçen sezon pek çok genç ismi kazanan Alman teknik adamın son gözdesi La Masia çıkışlı olan 17 yaşındaki oyuncu Dro oldu. Vissel Kobe’ye karşı ilk 11’de başlamamasına rağmen 80.dakikada oyuna giren ve 8 dakika sonra topu ağlara gönderen Dro, tekniği, vizyonu, yaratıcılığı, top kontrolü ve rakip savunmaları aşma konusundaki becerisiyle La Masia’daki tüm teknik adamların dikkatini çekmeyi başardı. Anlaşılan o ki Flick’in sürprizlerini bu sene de büyük bir merakla izlemeye devam edeceğiz.

BARÇA'DAN KOBE'YE VEFA!

FC Barcelona 2025-26 sezonu için kullanacağı deplasman formasını tanıttı. Bu formada Nike logosunun yerini Kobe Bryant alacak. Efsane oyuncuya saygı duruşunda bulunmak isteyen kulüp Kobe’ye ait ‘Black Mamba’ logusunu kullanacak. Bu yeni anlaşma, Nike ve FC Barcelona arasındaki bağı güçlendirirken Kobe Bryant etkisini hem saha içinde hem de saha dışında artırarak yeni nesil sporculara ilham vermeyi amaçlıyor. Bu iş birliği, 2027-28 sezonuna kadar üç sezon sürecek.

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FUTBOL TAKViMi NEREYE DOĞRU GiDiYOR

Günümüz futbolunun karşı karşıya olduğu en büyük sıkıntıların başında artık aşırı yoğun bir takvim geliyor. Bu sorun son zamanlarda büyük bir fırtınaya dönüştü ve çatlak sesler giderek yükseliyor. Oyuncu sendikaları sesini daha gür çıkarırken, başta FIFA olmak üzere futbolun temel organları daha fazla ekonomik fayda için daha fazla turnuva hazırlamaya devam ediyor

OYUNCULAR TEPKiLi

Yeni formatıyla Kulüpler Dünya Kupası bardağı taşıran son damla oldu. FIFA tarafından başarı olarak nitelendirilen ve yarattığı gösteri nedeniyle taraftarlar tarafından genellikle kutlanan ancak kulüplerin tek sezonda en çok maç oynama rekorunu kırmasına yol açan bir turnuva. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu (FIFPro), turnuva organizatörü FIFA’ya karşı çıkarken “Oyuncuların sağlığını riske atan ve oyunun merkezindekileri dışlayan bir modele doğru ilerliyoruz” dedi. Uluslararası müsabakaların giderek yaygınlaşması ve hazırlık maçlarının yerini Uluslar Ligi’nin alması da birçok oyuncunun kulüpler ve milli takımlar arasında çok sayıda maça çıkacağı anlamına geliyor. Özellikle genç oyuncuların bu yoğun takvimlerden dolayı yaşadığı sakatlıkların son üç sezonda sakatlık oranlarının yüzde 200 arttığını düşünecek olursak tablo çok daha vahim noktalara gidiyor.

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