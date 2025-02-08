×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarKoray Durkal
Koray Durkal
Koray Durkal
Koray DurkalYazarın Tüm Yazıları

Ekvador'un Vinicius Junior'u Beşiktaş'ta!

#Beşiktaş#Transfer#Kenny Arroyo

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 'wonderkid' Keny Arroyo Güney Amerika'nın gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Haberin Devamı

18 yaşında olan Keny Arroyo, birebirdeki etkisi kadar güçlü fiziği ve atletizm yeteneğiyle de ön planda. Oyunun 2 yönünde de sorumluluk alıyor. Sol kanatta da görev alabilse de ağırlıklı olarak sağda oynuyor. Özellikle katı ve kalabalık savunmalara karşı sürekli içeri kat etmeyi ve dripling yapmayı seven bir futbolcu. Arroyo ceza alanında çok bencil değil. Gol atmak kadar arkadaşlarına ceza alanında servisler yapmayı da seviyor.

Ekvadorun Vinicius Junioru BeşiktaştaTürkiye'de son yıllarda geleceğe yatırım adına yıldız olma potansiyeli yüksek oyuncu transferi neredeyse yapılmıyordu. Tecrübeli, yaşı ilerlemiş yıldızların rotası olan Süper Lig’de Beşiktaş uzun zaman sonra bir ilke imza atarak Keny Arroyo’yu kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Wonderkid olarak gösterilen Arroyo, Güney Amerika’nın gelecek vaat eden isimleri arasında yer alıyor. Aralık ayında ismi Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anılan oyuncu, Arsenal ve Porto gibi önemli kulüpler tarafından uzun yıllardır takip edilirken Kartal olmayı tercih etti.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Frankfurta giden Batshuayiden ayrılık sorusuna göndermeli cevap: Teknik direktörlerime sorunGalatasaray'dan Frankfurt'a giden Batshuayi'den ayrılık sorusuna göndermeli cevap: 'Teknik direktörlerime sorun!'Haberi görüntüle

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARINDAN

Ekvadorun Vinicius Junioru BeşiktaştaAkademi İ olarak önemli oyuncular yetiştiren İndependiente del Valle’den çıkan Arroyo, kıtanın yetiştirdiği son isimlerden biri. Henüz 18 yaşında olan Arroyo, birebirdeki etkisi kadar fiziksel özelliğiyle de dikkat çekiyor. Güçlü bir fiziğe sahip ve atletizm yeteneğiyle de ön planda. Güney Amerika’nın birebirdeki etkili oyuncularından farklı olarak oyunun iki yönünde de sorumluluk almasıyla tanınıyor. Yine de genç yaşının verdiği tecrübesizlik ve büyük lig tecrübesine sahip olmaması onun dezavantajları arasında.

CEZA ALANINDA BENCİL DEĞİL

Arroyo, her iki kanatta da görev alabilse de ağırlıklı olarak sağ tarafta oynuyor. Pek çok bölgede denenen oyuncu, sağ bek, sol bek, sağ kanat, 8 numara ve sol kanatta da oynadı. Özellikle katı ve kalabalık savunmalara karşı sürekli içeri kat etmeyi ve dripling yapmayı seviyor. Ceza alanında çok bencil değil. Ancak savunmaları fazlaca üzerine çekmeye çalışması ve zaman zaman ayağında topu fazla tutması onun geliştirmesi gereken yanlarından. Gol atmak kadar takım arkadaşlarına ceza alanı içinde servisler yapmayı da seviyor.

Haberin Devamı

18 YAŞ ALTINDA EN ÇOK ASİST YAPAN 3. İSİM

2024 yılında Ekvador liginde en iyi çıkış yapan oyuncu seçilen Arroyo, 18 yaş altı futbolcular arasında yapılan araştırmada en çok asist yapan 3. futbolcu oldu. Arroyo 30 maçta 8 asist yaparken, listenin ilk sırasında 35 maçta 14 asistle Barcelona’nın yıldızı Lamina Lamal yer alıyor. Güney Amerika’nın en değerli 18 yaş altı oyuncuları sıralamasında da ilk 10 içinde yer alan futbolcu stil olarak Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’u örnek alıyor. Zaten birebirdeki kıvraklığı ve çalımlarıyla ondan esintiler sunuyor.

 

#Beşiktaş#Transfer#Kenny Arroyo
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Ghezzal'ın o sözleri artık küfür değil!

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

Dries Mertens'in kramponlarını ısıttığı o an!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Beşiktaş için öncelik doğru transfer olmalı

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE
TÜM YAZARLARIMIZ