Ekvador'un Vinicius Junior'u Beşiktaş'ta!

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18 yaşında olan Keny Arroyo, birebirdeki etkisi kadar güçlü fiziği ve atletizm yeteneğiyle de ön planda. Oyunun 2 yönünde de sorumluluk alıyor. Sol kanatta da görev alabilse de ağırlıklı olarak sağda oynuyor. Özellikle katı ve kalabalık savunmalara karşı sürekli içeri kat etmeyi ve dripling yapmayı seven bir futbolcu. Arroyo ceza alanında çok bencil değil. Gol atmak kadar arkadaşlarına ceza alanında servisler yapmayı da seviyor.

Türkiye'de son yıllarda geleceğe yatırım adına yıldız olma potansiyeli yüksek oyuncu transferi neredeyse yapılmıyordu. Tecrübeli, yaşı ilerlemiş yıldızların rotası olan Süper Lig’de Beşiktaş uzun zaman sonra bir ilke imza atarak Keny Arroyo’yu kadrosuna kattı.

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Wonderkid olarak gösterilen Arroyo, Güney Amerika’nın gelecek vaat eden isimleri arasında yer alıyor. Aralık ayında ismi Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anılan oyuncu, Arsenal ve Porto gibi önemli kulüpler tarafından uzun yıllardır takip edilirken Kartal olmayı tercih etti.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARINDAN

Akademi İ olarak önemli oyuncular yetiştiren İndependiente del Valle’den çıkan Arroyo, kıtanın yetiştirdiği son isimlerden biri. Henüz 18 yaşında olan Arroyo, birebirdeki etkisi kadar fiziksel özelliğiyle de dikkat çekiyor. Güçlü bir fiziğe sahip ve atletizm yeteneğiyle de ön planda. Güney Amerika’nın birebirdeki etkili oyuncularından farklı olarak oyunun iki yönünde de sorumluluk almasıyla tanınıyor. Yine de genç yaşının verdiği tecrübesizlik ve büyük lig tecrübesine sahip olmaması onun dezavantajları arasında.

CEZA ALANINDA BENCİL DEĞİL

Arroyo, her iki kanatta da görev alabilse de ağırlıklı olarak sağ tarafta oynuyor. Pek çok bölgede denenen oyuncu, sağ bek, sol bek, sağ kanat, 8 numara ve sol kanatta da oynadı. Özellikle katı ve kalabalık savunmalara karşı sürekli içeri kat etmeyi ve dripling yapmayı seviyor. Ceza alanında çok bencil değil. Ancak savunmaları fazlaca üzerine çekmeye çalışması ve zaman zaman ayağında topu fazla tutması onun geliştirmesi gereken yanlarından. Gol atmak kadar takım arkadaşlarına ceza alanı içinde servisler yapmayı da seviyor.

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18 YAŞ ALTINDA EN ÇOK ASİST YAPAN 3. İSİM

2024 yılında Ekvador liginde en iyi çıkış yapan oyuncu seçilen Arroyo, 18 yaş altı futbolcular arasında yapılan araştırmada en çok asist yapan 3. futbolcu oldu. Arroyo 30 maçta 8 asist yaparken, listenin ilk sırasında 35 maçta 14 asistle Barcelona’nın yıldızı Lamina Lamal yer alıyor. Güney Amerika’nın en değerli 18 yaş altı oyuncuları sıralamasında da ilk 10 içinde yer alan futbolcu stil olarak Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’u örnek alıyor. Zaten birebirdeki kıvraklığı ve çalımlarıyla ondan esintiler sunuyor.