Dünyanın en iyileri bile Haaland kadar olamadı

Norveçli futbolcu son olarak Dortmund’un Brugge’ü 3-0 yendiği maçta fileleri iki kez havalandırırken, Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en hızlı ulaşan isim olmayı başardı.

Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki golcüsü Erling Haaland, golleriyle rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Norveçli futbolcu son olarak Club Brugge maçında fileleri iki kez havalandırırken, Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en hızlı ulaşan isim olmayı başardı. Roberto Soldado ve Ruud van Nistelrooy’un 19 maçta ulaştığı rekoru 12 maça indiren Haaland daha şimdiden akıllara şu soruyu getiriyor: “Takvimler 2030’u gösterdiğinde dünyanın en iyi golcüsü Haaland mı olacak?”

iSTATiSTiKLERi ALT ÜST EDiYOR

Gol deyince hepimizin aklına Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo geliyor. Ancak Haaland 20 yaşında çıktığı Şampiyonlar Ligi kariyerinde 12 maçta 16 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Messi aynı yaşta ve sayıda çıktığı Devler Ligi maçlarında 2 gol atarken, Ronaldo ise hiç gol sevinci yaşayamadı. Messi 15 gole 29, Ronaldo ise 51 maçta ulaştı. Haaland profesyonel kariyerine başladığından bu yana kaleyi bulan 91 şutta 70 gol atarken, her 50 dakikada bir fileleri havalandırarak durdurulması ne kadar zor bir golcü olduğunu ispat etmeye devam ediyor.

MAÇ BAŞI GOL ORTALAMASI 1,5

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında daha şimdiden 6 golle zirvenin sahibi olan Haaland aynı zamanda ikinci kez ilk dört maçta gol atma başarısı gösterdi. Bunu daha önce sadece iki futbolcu yapabilmişti: Alessandro Del Piero ve Cristiano Ronaldo. Maç başına 1,5 gol ortalaması tutturan Haaland, takımına yüzde 67’lik katkı sağlayarak da Dortmund’un bu alandaki en başarılı futbolcusu olarak da kayıtlara geçti.

KYLIAN MBAPPE’DEN DAHA ÇOK GOL ATTI

Dünyanın en iyi futbolcusu olmaya aday gösterilen Kylian Mbappe bile 20 yaşındayken 63 gol attı. Haaland’ın daha şimdiden 70 gole ulaşması sınırları ne kadar zorlayacağının da küçük bir göstergesi aslında. Özellikle İspanyol ve Alman basınında ortak kanı şu; “Şampiyonlar Ligi gibi dünyanın en zor arenalarından birinde 12 maçta 16 gol atan bir oyuncu, Messi ve Ronaldo’dan sonra üçlü hanelere kısa sürede ulaşacaktır.”

İstatistikler ve Haaland’ın performansı da şimdilik bu kanıyı destekler nitelikte. Elbette Messi ve Ronaldo kıyaslamalarının yavaş yavaş sona erdiği 2020 yıllarla birlikte tüm gözler Haaland ve Mbappe arasındaki rekabete çevrilmiş durumda.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...