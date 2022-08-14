Dünya yıldızları için damak tadı değil performans önemli

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Modern futbolda oyuncuların beslenmeleri artık bilimden farksız. Uzmanlar beslenmenin futbolcuların performansında yüzde 10 fark yaratabileceğini iddia ediyor.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane ve Kevin de Bruyne gibi birçok dünya yıldızı doğru beslenmek ve vücut formlarını korumak için kişisel şefler ve diyetisyenlerle çalışıyor. Porsiyon kontrolü ve menülerdeki her bir gıda maddesinin kalori değeri, her zaman zirvede kalmayı hedefleyip marjinal kazançlar peşinde koşan futbolcuların uymak zorunda olduğu ‘kurallar buzdağı’nın sadece görünen bir kısmı.

Peki, oyunun en önemli figürleri olan futbolcular nasıl besleniyor? Bu oyunculara sahada yön veren teknik adamlar için beslenme ne anlama geliyor?

ERiK TEN HAG, UNiTED’IN YEMEK MENÜSÜNÜ YENiLEDi

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Manchester United’ın yeni teknik direktörü Erik Ten Hag beslenme konusunda titiz isimlerden biri. Yeni sezon öncesinde oyuncuların vücutlarını doğru şekillendirmelerini isteyen Ten Hag, kulübün beslenme uzmanları, spor bilimcileri ve şefleriyle bir araya gelerek hem yemek menüsünü baştan aşağı yeniledi hem de oyuncuların maç haftalarında alkol almalarını yasakladı.

KULÜPLERDEN EVLERE PAKETLE YEMEK SERViSi

Futbolcularına ve hatta ailelerine paket servis hizmeti veren kulüpler artık oldukça yaygın. Manchester United, Manchester City ve Liverpool bu alanda da öncü kulüplerden. Oyuncuların evlerine yemek servisi sunan bu kulüpler, teknolojinin tüm imkanlarından da yararlanıyor. Dijital uygulamalarla oyunculara doğru beslenme konusunda talimatlar ve menüler hazırlayan kulüpler ayrıca ebeveynler için de özel yemek kursları düzenliyor.

Özel yemek planları, pişirme talimatları ve kullanılacak doğru yağlar gibi en küçük ayrıntılara bile dikkat ediliyor.

GUARDiOLA VE KLOPP’UN DiYET TAKINTISI VAR

Pep Guardiola, çalıştırdığı tüm takımlarda oyuncularının beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaptı. Kahvaltı ve yemek saatleri kadar oyuncuların tüm yediklerinin kulübün şefleri ve beslenme uzmanları tarafından denetlenmesini sağlayan Pep Guardiola, yoğun antrenman seanslarını katı diyet programlarıyla desteklemesiyle biliniyor.

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da bir zamanlar Guardiola’nın danışmanlığını yapan beslenme uzmanı Mona Nemmer ile çalışıyor.

KiŞiSEL ŞEFLER TREND OLDU

Tottenham Kaptanı Harry Kane ve Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne gibi isimler yıllardır ‘kişisel yemek şefi’ ile çalışıyor. Giderek yayılan bu trend sayesinde futbolcular hem kulüpten bağımsız oldukları zamanlarda hem de sezon içinde hangi gıdalarla beslenmeleri konusunda uzmanlardan direkt tavsiyeler alıyorlar ve bu sayede performanslarını daha da artırıyorlar.

SÜREKLi KONTROL ALTINDALAR

Tüm bu çalışmaların sonuçları kulüpler tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncuların sadece kiloları değil, yağ ve kas kütleleri de günlük, haftalık ve aylık periyotlarla kontrol ediliyor.

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Bugün futbol; teknoloji, bilim ve beslenme içindeki departmanlarla yelpazenin bir hayli genişlediği bir noktaya geldi. Sadece yüzde 10’luk bir performans farkı bile bu kulüpler ve oyuncular için şimdilerde her şeyden daha önemli. Damak tadından bile...

BALLON D’OR ÖDÜLLERi 17 YIL SONRA LiONEL MESSi’SiZ

France Football dergisi tarafından Avrupa’da yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or’un 30 kişilik aday listesi açıklandı. Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan oyuncu olan Lionel Messi, 2005’ten bu yana ilk kez aday listede yer almadı. Messi’nin ardından ödülü 5 kez alan Cristiano Ronaldo, üst üste 18. defa aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirdi.

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Bu yıl ödülün en büyük favorisi Karim Benzema. Real Madrid formasıyla 44 gol atan Benzema, takımının İspanya La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarında başrol oynadı. 30 kişilik listede Real Madrid, Manchester City ve Liverpool’dan 6’şar oyuncu yer alıyor.

30 KİŞİLİK ADAY FUTBOLCU LİSTESİ

· Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Casemiro, Karim Benzema, Luka Modric, Antonio Rüdiger (Real Madrid)

· Muhammed Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Fabinho, Darwin Nunez, Virgil van Dijk (Liverpool)

· Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Erling Haaland (Manchester City)

· Joshua Kimmich, Sadio Mane (Bayern Münih) · Rafael Leao, Mike Maignan (Milan)

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· Robert Lewandowski (Barcelona) · Son Heung-min, Harry Kane (Tottenham)

· Sebastien Haller (Borussia Dortmund) · Cristiano Ronaldo (Manchester United)

· Dusan Vlahovic (Juventus) · Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) · Christopher Nkunku (Leipzig)