Dünya Kupası'na Fenerbahçe damgası

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FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçında ev sahibi Katar’a 2 gol atan Ekvadorlu Enner Valencia’dan sonra Belçika’yı Kanada karşısında galibiyete taşıyan Michy Batshuayi’nin bu performanslarıyla Fenerbahçeli futbolcuların kupada attığı gol sayısı 3 oldu. Sarı lacivertliler bu oyuncuların golleriyle birlikte kupada Barcelona ve Paris Saint Germain ile birlikte en golcü kulüp haline geldi.

3 Gol: Fenerbahçe (Batshuayi - Valencia) 3 Gol: PSG (Messi, Mbappe, Soler) 3 Gol: Barcelona (Gavi, Ferran Torres)

SAHADA DA BİRLİK OLSANIZ YA!

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası maçı öncesi FIFA’nın takım kaptanlarının ‘One Love’ kol bandı takmasını yasaklamasını protesto etti. Oyuncular, Japonya maçı öncesinde takım fotoğrafı çektirirken ağızlarını elleriyle kapatarak poz verdi. Elbette bu protesto takımın maçı kaybetmesiyle farklı bir boyuta dönüştü. Alman medyası oyuncuların saha dışındaki birlikteliğini oyunda göremediklerini yazarak oyunculara ağır eleştiriler yaptı.

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İSPANYA REKORLARI ALT ÜST ETTİ

İspanya ilk maçta Kosta Rika’yı 7-0 yenmekle kalmadı rekorları da alt üst etti. İlk yarıda 537 başarılı pas yapan İspanyollar resmi olarak Dünya Kupası’nda elde edilen en yüksek sayıya ulaştı. 1043 pas girişiminin 976’sında başarıya ulaşan Luis Enrique’nin öğrencileri rekorları alt üst etti. Rekorlar bununla da sınırlı kalmadı elbette. Yüzde 82 ile topa sahip olan İspanya bu alanda da rekor kırdı.

JAPONLAR'DAN EV SAHİPLERİNE TATLI SÜRPRİZ

Konu Dünya Kupası olunca Japonlar tribündeki davranışlarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Japonya Milli Takımı Almanya maçının ardından soyunma odasını tertemiz bırakıp giderken Japon efsanesine göre iyi şans getirdiğine inanılan turna kuşlarını da kağıttan yapıp masaya bıraktı. Ayrıca Japon taraftarlar da alışıla geldiği gibi tribünleri temizleyip stattan ayrıldı.

ANTONIO RUDIGER ALAY KONUSU OLDU

Japonya'ya 2-1 mağlup olan Almanya’da Antonio Rüdiger alay konusu oldu. Japon oyuncu Takuma Asano’ya ikili mücadelede sırasında ilginç koşu stiliyle alay eden Rüdiger’in bu hareketi pahalıya patladı. Maçın 82.dakikasında Almanya savunmasının müdahalesine rağmen yıkılmayan Asano attığı golle hem Rüdiger’e cevap verdi hem de takımını zafere taşıdı.