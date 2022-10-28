Son zamanların en iyi Sivas'ı

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Sezon boyu kısıtlı ve yaşlı kadroya rağmen tüm kulvarlarda mücadele etmeye devam ettiler. Cluj karşısında son zamanların en iyi futbolunu oynadıklarını söyleyebilirim. Hem topa sahip olup hem de sabırla pas yaparak rakibin istediği oyunu oynamasına izin vermediler. İlk yarı Yatabare’nin golü takımın moralini daha da artırdı. 2. devrede de üstün oyununu sürdüren Sivas, Gradel ve Yatabare’nin golleriyle çok rahat sonuca ulaşt

2'DE 2 İLE CEVABI İLETTİ

Maç öncesi Romanyalı bir muhabirin “Sivas gibi küçük bir takım Romanya’da defalarca şampiyonluk yaşamış Cluj karşısında nasıl bir futbol sergileyecek?” sorusuna Rıza hoca en güzel cevabı içeride de kazanıp liderlik koltuğuna oturarak vermiş oldu.

BAŞAKŞEHİR TUTUKTU

Liderlik için sahaya çıkan Başakşehir ilk 15 dakikalık bölümde topa sahip olarak dengeli bir oyun tercih etti. Tam da bu anlarda kaleci Muhammed’in asistinde gelen Aleksic golü işleri daha da kolaylaştıracak gibiydi. Ancak Fiorentina’nın Kouame üstünden sağ kanattan kurduğu oyun Luka Jovic’le sonuçlandı ve maça kısa sürede yeniden denge geldi. Fiorentina’nın Leao’su diyebileceğimiz bir potansiyele sahip Kouame her iki golde de fark yaratarak galibiyette ön plana çıktı. Fiorentina, İstanbul’daki mağlubiyetten gereken dersleri çıkarmıştı.

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Başakşehir alıştığımız oyun anlayışından uzak bir görüntü sergiledi. Yine de umutsuz olmaya gerek yok. Liderlik için, Hearts ile içeride oynayacakları, son bir şansları var. Bugüne kadar iyi oyunla buralara kadar gelen Başakşehir’in bu şansı iyi kullanacağından şüphem yok...