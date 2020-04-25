Dahiler takımı Liverpool

Şaşalı günlerini arayan Manchester United bu kulüplerden sadece biri. Şimdilerde benzer bir ekip kurmak isteyen United için bu iş hiç de kolay olmayacak. Piyasada iki elin parmaklarını geçmeyecek bu dahileri bulmak neredeyse imkansız. United’ın B planı ise Barcelona’nın İnovasyon Merkezi’nden yararlanmak. Peki Liverpool ve Barcelona bu başarıyı nasıl yakaladı?

SALAH TRANSFERİNDE KLOPP'U İKNA ETTİLER

Basel döneminden beri takip ettikleri Salah’ın Chelsea’deki kötü performansına rağmen Liverpool analiz ekibi onun temposunun, gücünün ve belirleyici eylemlerinin güçlü silahlar olabileceği bir ligde kötüye kullanıldığı yönünde bir rapor hazırladı. Liverpool’un Ian Graham liderliğindeki analiz ekibi ve sportif direktör Michael Edwards, Klopp’u Sadio Mane ve Firmino’nun yanında tamamlayıcı isim olarak Salah’ın doğru tercih olacağı konusunda ikna ettiler. Ve Salah 144 maçta 91 gol, 37 asistlik performansıyla Liverpool’un en temel figürlerinden birine dönüştü.

VAN DIJK VE ALISSON'U DA ANALİZ EKİBİ ALDIRDI

Ekibin başarısı Salah ile sınırlı değil. Liverpool’un kaleci Alisson için 65 milyon pound ödemesi büyük yankı uyandırsa da onun takımın performansı ve psikolojisi üzerinde yarattığı pozitif etki maliyetini hiçbir zaman gündeme getirmedi. Klopp kulübü yeniden inşa ederken Van Dijk ve Andy Robertson gibi isimlerin transferlerinde de analiz ekibinin çalışmalarına sonuna kadar güvendi. Liverpool bu sayede veri bilimcilerinin çalışması için doğru platforma dönüşmekle kalmadı, aynı zamanda onları güçlendiren ve karar aşamalarında söz hakkı tanıyan bir yapıya evrildi. Herkes Klopp’un dehasını konuşurken o, Ian Graham, Michael Edwards, William Sperman ve Pepjin Ljinders gibi kendisiyle aynı hayalleri paylaşan muhteşem zihinlerden faydalanarak Liverpool’u her anlamda futbol endüstrisinin zirve modellerinden biri haline getirdi.

BARCELONA'NIN PLANI VE CRUYFF'UN GÖZLEMİ

2017 yılında İnovasyon Merkezi’ni hayata geçiren Barcelona, temel hedef olarak ‘oyunu daha iyi anlamak’ stratejisini belirledi. Analitik, sağlık, beslenme, yüksek atletik performans, spor ve sporun toplum üzerindeki etkisini araştıran merkezin amacı; bilgiyi geliştirmek ve paylaşmak, bu bilgiyi yeni ürün ve hizmetlere entegre ederek yeniliğe dönüştürmek ve spor endüstrisindeki farklı oyuncular arasında iş birliği ekosistemini geliştirmek. Barcelona sahada bu analizlerden faydalanırken, Javier Fernandez liderliğindeki 6 kişilik veri analiz ekibi genellikle istatistiksel olarak kanıtlanmış ünlü bir Johan Cruyff gözlemine başvuruyor; “Bir futbolcu bir maçta ortalama 3 dakika topla oynar. Geri kalan 87 dakikalık topsuz oyunda yaptıkları ise oyuncunun kalitesini belirler.” Barça, verilere verdiği önemle analitik araştırmaların ölçütü bir kulüp haline gelirken elde ettiği bulguları herkesle paylaşarak sporun daha iyi noktalara ulaşmasını amaçlıyor. Camp Nou’nun duvarlarındaki o unutulmaz mottoda yazdığı gibi: ‘Bir kulüpten daha fazlası’...

ATLETICO MADRID MAÇINA KORONA SORUŞTURMASI

Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram, şehri etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle LiverpoolAtletico Madrid maçına özel bir inceleme başlatacaklarını açıkladı. Rotheram, “O gün Madrid’den Liverpool’a 3 bin İspanyol geldi. Eğer, maçın şehirde koronavirüs dalgasını başlattığını ortaya çıkarırsak bu büyük bir skandal olur” dedi.