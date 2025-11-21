×
Çekil yolumuzdan Lucescu
Koray Durkal

kdurkal@hurriyet.com.tr
Çekil yolumuzdan Lucescu

Ay yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası play-off’undaki rakibi Romanya ile 26 Mart’ta kendi sahasında oynayacak. Tek maçlı eleme usulüyle oynanacak bu karşılaşmayı kazanan takım, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart’ta deplasmanda karşı karşıya gelecek ve bu maçtan galip ayrılan takım Dünya Kupası’na gidecek.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın ardından ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımızın playoff yarı final turundaki rakibi Romanya oldu. Ay yıldızlı ekibimiz, 26 Mart 2026’da kendi sahasında tek maç üzerinden oynayacağı müsabakayı kazandığı takdirde, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. 31 Mart’ta oynanacak final müsabakasını kazaran takım, 2026 Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

H GRUBU'NU ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

2024-25 sezonu UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup’u 18 puanla 1. sırada bitiren Romanya, 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off’larına 4. torbadan katıldı. Romanya, H Grubu’nda mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası elemelerinde 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Daha önce ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımımızı çalıştıran Mircea Lucescu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya, grubu 13 puanla Avusturya ve Bosna Hersek’in gerisinde bitirerek 3. oldu.

YOĞUN PRESE KARŞI DAYANIKSIZLAR

Dünyanın en yaşlı faal teknik direktörleri arasında yer alan 80 yaşındaki Lucescu, milli takımına disiplinli ve kompakt bir oyun oynatıyor. Bloklar halinde hareket eden Rumenler, özellikle yüksek yoğun pres yapan takımlar karşısında sıkıntılar yaşıyor. Mental olarak kritik ve önemi yüksek maçlarda da eşiği geçecek kapasiteye henüz sahip değiller. Bunu grubunda oynadığı Bosna Hersek maçlarında gördük. İç saha avantajını kullansalar da deplasmanlar da yaşadıkları kazanamama problemi de bir diğer handikapları.

BU YOL BİZİ DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜRÜR

Ay yıldızlı ekibimiz özelinde baktığımızda, Romanya ile oynayacağımız karşılaşmada top rakipte iken yapılacak yüksek yoğunluklu pres son derece kritik. Romanya bu tip baskı anlarında ritmini kaybediyor ve genellikle kanatlarda büyük boşluklar bırakıyor. Kenan Yıldız’ın özellikle soldan yapacağı bindirmeler kritik bir öneme sahip. Orta sahadaki İsmail Yüksek-Hakan Çalhanoğlu-Orkun Kökçü üçlüsünün yapacağı agresif karşılamaları da yine bu maçın kilit noktası olacak. Hem oyun hem kadro kalitesiyle bu yol bizi Dünya Kupasına götürür.

LUCESCU'YA KARŞI 2 MAĞLUBİYET 1 BERABERLİĞİMİZ VAR

Türkiye ve Romanya, A milli futbol takımı düzeyinde bugüne dek 26 maç yaptı. Ay yıldızlı ekibimiz 5 galibiyet elde ederken, 14 kez mağlup oldu ve 7 karşılaşmada berabere kaldı. Türkiye, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya ile daha önce oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

SÜPER LİG'DEN HAGI, DRAGUŞ VE SORESCU ROMANYA KADROSUNDA

Toplam kadro değeri 86 milyon Euro olan Romanya’nın en pahalı oyuncusu, 12 milyon Euro değer biçilen sağ bek Andrei Ratiu. Rayo Vallecano’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcuyu, 10 milyon Euro’luk sağ sanat Dennis Man (PSV Eindhoven) ve 7.5 milyon Euro’luk on numara Darius Olaru (FCSB) izliyor. Romanya Milli Takımı’nda, kariyerlerini Süper Lig’de sürdüren İanis Hagi (Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep FK) ve Denis Draguş da (Eyüpspor) forma giyiyor.

