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Koray Durkal
Koray Durkal
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Caner ve Keny ile gelen final

#Başakşehir#Ankaragücü#Türkiye Kupası

Yarı final ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen Figueiredo’nun son dakika golüyle 1-0 kazanan Başakşehir bu avantajı rövanşta da korumayı başardı ve Türkiye Kupası’nda finale yükseldi.

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Maçın ilk bölümlerinde hızlı hücumlarla rakip kaleye giden Ankaragücü 10.dakikada Ali Sowe’un golüyle öne geçerek hem yarı finalde durumu eşitledi hem de oyun üstünlüğünü ele aldı. Özellikle Kitsiou-Malcuit ikilisinin tarafından son derece etkili olan ev sahibi, Sowe’un içeri kat edişleriyle Başakşehir kalesinde oldukça tehlikeli oldu. Tribün desteğiyle oyun iştahını sürekli artıran Ankaragücü bunu ikinci kez skora yansıtamayınca dengeler bir anda değişti.

TASOS HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Baskı anlarında çok fazla pozisyon hatası yapan Ankaragücü savunması 60. dakikada arka direkte bomboş bekleyen Serdar’ı unutunca Başakşehir beraberlik golünü buldu. Böylelikle avantaj bir kez daha turuncu lacivertlilere geçti. Gol sonrası bir süre oyundan düşen Ankaragücü son 10 dakikada yeniden reaksiyon vermeye başladı. 88’de Diack’ın yerine oyuna giren Anastasios Chatzigiovannis (Tasos) 90. dakikada attığı golle maçı uzatmalara götüren isim oldu.

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MUJAKIC'IN ATILMASI DENGEYİ BOZDU

Uzatmalara moralli giren Ankaragücü 97’de Mujakic’in atılmasıyla son yarım saati 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Onun atılmasından sonra topun hakimiyetini tamamen Başakşehir‘e bırakan ev sahibi kontralarla pozisyon üretmeye çalıştı. Caner ve Keny’nin girişiyle rakip yarı sahada daha etkili olmaya başlayan Başakşehir 111’de Keny’nin golüyle skoru bir kez daha eşitledi. Bu sezon Avrupa’da ve ligde umduğunu bulamayan Başakşehir kupada finale yükselerek sezonu kupayla kapatma şansını elde etmiş oldu.

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#Başakşehir#Ankaragücü#Türkiye Kupası
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