Çalımbay Sumudica’yı mat etti

Ligin ilk haftasındaki Galatasaray mağlubiyetinden bu yana çıktığı 15 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK, bu seriyi Sivasspor deplasmanında noktaladı. Maça hızlı başlayan Gaziantep henüz 4. dakikada Maxim’in yetenek ve beceri ürünü golüyle öne geçti.

Bu golden sonra oyun üstünlüğü tamamen Sivasspor’a geçti. Hem topa daha fazla sahip olan hem de rakip kaleyi şut yağmuruna tutan ev sahibi takım, ilk yarının son anlarında Hakan Arslan ile beraberliği buldu. Soyunma odasına da bu sayede büyük moralle gitti.

HAKAN-GRADEL UYUMU

İkinci yarı, ilk devrenin benzeri bir şekilde erken golle başladı. Bu kez golü atan Sivasspor’du. Hakan Arslan, Gradel’le ilk golde olduğu müthiş

bir işbirliği yaparak takımını öne geçirdi. Sivasspor’un orta alanda Erdoğan Yeşilyurt, Gradel ve Hakan Arslan ile yakaladığı uyum 90 dakika boyunca hiç bozulmadı. Hem uzaktan atılan şutlarda hem hızlı hücumlarda bu oyuncular takımlarını sürekli ileriye taşıdı.

GAZİANTEP’E İZİN VERMEDİ

Marius sumudica’nın öğrencileri başa baş mücadele ortaya koymaya çalışsa da rıza Çalımbay doğru bir taktik anlayışla sahanın genelinde Gaziantepli futbolcuların istediği oyunu oynamalarına izin vermedi. Çalımbay ve talebeleri, üstün oynadıkları 90 dakikanın sonunda sumudica ve ekibine karşı haklı bir galibiyet elde ederek, rakibini uzun süre sonra yenilgiyle tanıştırdı.

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