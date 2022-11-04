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Koray Durkal
Koray Durkal
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Bu yol finale gider

#Başakşehir#Konferans Ligi#Futbol

Başakşehir sonunu getirebilir.

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Başakşehir grup liderliği için çıktığı maçta Hearts’ı farklı yenip Konferans Ligi’nde son 16’ya kaldı. Maça alışık olduğumuz pas oyunuyla başlayan Başakşehir rakibin presine rağmen soğukkanlı oyunundan taviz vermedi. Ndayishimiye’nin golüyle rakibin direncini kısa sürede kıran Başakşehir özellikle Aleksic’in merkeze yaklaşıp Deniz’in kendini biraz daha ön tarafa atmasıyla Okaka ile savunma arkasında önemli boşluklar bulmaya başladı. Bu anlardan birinde Serdar farkı ikiye çıkararak Başakşehir’in soyunma odasına daha keyifli gitmesini sağladı.

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BELÖZOĞLU FARK YARATTI

2. bölümde değişikliğe giden Belözoğlu, Berkay-Ömer Ali ikilisini sahaya sürdü. Değişiklikten saniyeler sonra Ömer Ali’nin asistinde topu ağlara gönderen Berkay olunca bir teknik adam dokunuşunun hemen sonuç verdiği anlardan birini izlemiş olduk. Emre Belözoğlu teknik adamlıkta daha çok mesafe kat edeceğinin sinyallerini sadece son 16’ya kalarak değil oyun yelpazesinin genişliğiyle de ispatlamış oldu. Şu bir gerçek Başakşehir direkt hücumu tercih etmeyen bir takım ama oynadığı pas oyunu ve kadro genişliği Konferans Ligi’nde final oynaması için fazlasıyla yeterli...

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ALKIŞLAR ÇALIMBAY’A

Maç öncesi Rıza Çalımbay ligi düşünerek ‘rotasyona gidebiliriz’ demişti. Öyle de oldu. Yatabare, Saba ve Njie gibi hücumda değişmez oyuncuları kenarda tutan Çalımbay liderlik için büyük önem taşıyan maça farklı bir 11’le başladı. Gole kadar Sivas’ın pozisyonu dahi yoktu. Sonra beraberliğe rağmen skoru tutmayı başaran Sivas, oyun anlamında keyif vermese de gruptan lider çıkmayı başarması her şeyden önemliydi. Üç sezondur kısıtlı imkanlarla Avrupa’ya götürdüğü Sivas’ı bu kez grup lideri olarak son 16’ya taşıyan Çalımbay ve oyunculara kocaman bir alkış...

#Başakşehir#Konferans Ligi#Futbol
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