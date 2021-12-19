Bu Trabzon asla hata affetmez

Geçtiğimiz haftaya göre bir oyuncu değişikliği ile 11’i kursa da kanatlarda Djaniny ve Bakasetas’a görev verdi Abdullah Avcı. Berat arkada Hamsik ile oyun kurarken Trabzonspor ilk 30 dakikalık bölümde oyun üstünlüğünü tamamen ele aldı.

Hatayspor pozisyon vermemeye çalışsa da rakibinin yoğun baskısı karşısında direnemedi. Özellikle topu tamamen rakibe bırakıp oyunu tamamen kendi sahasında kabullenmesi bordo beyazlıların en büyük hatası oldu.

CORNELiUS FAKTÖRÜ

Atak başlangıçlarının en kötüsü olarak görülen Djaniny bir kez daha attığı golle tüm defolarını kapattı. Gol sonrası da iştahını sürdüren ekipte ilk golün bağlantı rolünü üstlenen Cornelius bu kez son vuruşuyla Trabzonspor’u soyunma odasına iki farklı üstünlükle götürmeyi başardı.

HATAY iKiNCi YARIDA iYiYDi

İkinci devreyle birlikte Ömer Erdoğan üç değişiklik birden yaptı. Muhammed Mert, Kaabi ve Popov hamleleriyle sistemi de değiştiren Erdoğan rakibin oyun üstünlüğünü de kırmayı başardı. Özellikle 60’a kadar önemli fırsatlar bulan Hatayspor bunları değerlendiremedi. Trabzonspor ise skor üstünlüğünü koruyarak çok kritik bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Antalyaspor yenilgisi sonrası Trabzonspor’da düşüş mü başlıyor soruları Hatayspor maçıyla cevaplanmış oldu. Özellikle ilk 45’teki üstün oyun Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda ne kadar istekli olduğunun ispatı gibiydi.