Bu çocukların hayalleri 3 büyüklerden de büyük

Yetiştiği Fenerbahçe altyapısında senelerce şans bekledi Merih Demiral. İstediği şartları bir türlü bulamadı. 2016 yılında bir karar alarak Portekiz’in alt lig takımlarından Alcanenense’nin yolunu tuttu. Potansiyelini göstererek önce Sporting’in B ardından da A takımına geçti. Alanyaspor macerasının ardından Serie A takımlarından Sassuolo’ya geçişi de uzun sürmedi. Her geçen gün üstüne koyarak yoluna devam eden Merih, 2019 yılında dünya devi Juventus’a imza attı. Bugün İtalya Serie A’nın en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.

SÜPER LiG’i PAS GEÇiP BUNDESLiGA’YA GiTTi

Bucaspor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü, Altınordu Futbol Akademisi’nde gelişimini tamamladıktan sonra Süper Lig bile görmeden sessiz sedasız Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’a imza attı. Tıpkı Merih Demiral gibi o da bu topraklardan ayrıldığında 2016 yılıydı. İki yıl boyunca Bundesliga’da harika performanslara imza atan Çağlar Söyüncü, 2018’de Premier League ekiplerinden Leicester City’e transfer oldu. Bugün İngiltere Premier League’in en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.

FORMA iMZALATTIĞI VAN DiJK’iN YANINDA

Henüz 20 yaşında olan Ozan Kabak için söylenecek çok şey var. Tıpkı Merih ve Çağlar gibi hayallerinin peşinde koşan genç oyuncu, Galatasaray’ın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Igor Tudor döneminde A takımda forma giymek için yeterli görülmeyerek kadro dışı bırakılan genç oyuncuya sahip çıkan Fatih Terim oldu. Daha 17 yaşında sarı kırmızılı formayla hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig tecrübesi edinen Ozan’ı bir sezon sonra Bundesliga ekiplerinden Stuttgart renklerine bağladı. Daha 6 ay bile geçmeden ligde ‘yılın çaylağı’ seçilen Ozan aynı dönemde bu kez bir başka Alman devi Schalke 04’ün teklifine ‘Evet’ dedi.

Basamakları çok kısa sürede tırmanan Ozan Kabak, “Fırsatım olursa Premier League’de oynamak istiyorum” demişti 2017 yılında Galatasaray forması giydiği dönemde.

Onu isteyen, bu kez büyük hayranı olduğu ve kendisi için imzaladığı formasını gururla gösterdiği Virgil Van Dijk’ın takımı Liverpool’du.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak. Bu çocuklar önce 3 büyüklerden de büyük ve öte hayallerini, sonra da rakiplerini savunup isimlerini dünyanın en önemli defans oyuncuları arasına yazdırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam ediyorlar.

CHRISTIAN GROSS: LiVERPOL’U DUYUNCA TEREDÜT ETMEDi

Schalke 04 Teknik Direktörü Christian Gross, Ozan Kabak’ın Liverpol’a transferiyle ilgili olarak; “Şu anki durumunda onu takımda tutamayacağımızı anlamıştık. Ozan Liverpool’un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve transferin gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti. Kariyerine Liverpool’da devam etme şansı varsa hiçbir oyuncunun çok fazla düşünmesine gerek yok” diye konuştu.

KLOPP: OZAN KABAK ÇOK BÜYÜK YETENEK

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak’tan çok umutlu olduğunu belirterek, “Schalke maalesef şu anda iyi durumda değil. Onun için hamle yapmak için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

VE SIRA 18 YAŞINDAKi ALi AKMAN’DA

Bu sezon genç yeteneklerle yola devam eden Bursaspor’un Türk futboluna kazandırdığı son isim Ali Akman oldu. 18 maçta 10 gol atan 18 yaşındaki forvetin fark edilmesi uzun sürmedi ve Eintracht Frankfurt’la anlaştı. Şimdi Ali Akman tıpkı Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı gibi kendisini bekleyen harika bir yolu daha da aydınlık bir hale getirme şansına sahip. Dün Bursaspor’da kadro dışı bırakılmasının da onu engellemeyeceğine inanıyorum.

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