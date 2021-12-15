Bruno Pinheiro mu, Önder Karaveli?

Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası Beşiktaş’ta pek çok teknik direktör adayı gündeme geldi. Bunlardan en ilgi çekici isim Portekizli Bruno Pinheiro oldu.

Türk futbolseverlerin pek çoğunun ismini ilk kez duyduğu Pinheiro daha önce Benfica, Belenenses, Katar U19-U20 ve Eupen takımlarında altyapıda ve yardımcı hoca olarak çalıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Estoril ile yaşayan Pinheiro iki sezon içinde takımı Portekiz 1. Ligi’ne çıkarmayı başardı.

DiKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Özellikle oynattığı hücum futbolu, altyapılarda çalışmanın getirdiği avantajla takıma kattığı genç oyuncular ve Portekiz kupasında Benfica gibi bir takıma yarı finalde ezilmeden keyif veren takım yaratması onu kısa sürede ülkede dikkat çeken teknik direktörler arasına girmesini sağladı.

SiSTEM KONUSUNDA ESNEK

2. lig’de ligde özellikle 4-3-3 sistemini kullanarak keyif veren Pinheiro, Portekiz Ligi’ne çıktıktan sonra 4-1-4-1 felsefesine döndü. Oyun içi geçişlerde esnek bir yapıya sahip olan 45 yaşındaki teknik adam; 14 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik alırken sahadan sadece Sporting Lizbon ve Benfica mağlubiyetleriyle ayrıldı.

ÖNDER KARAVELi EN DOĞRU TERCiH OLACAKTIR

Beşiktaş’ta geçici olarak göreve getirilen Önder Karaveli ile Pinheiro arasındaki tek fark Portekizli’nin takımı Portekiz Ligi’ne çıkarması. Her iki teknik adam kıyaslandığında her ikisinin de altyapılardan gelmesi ve genç oyunculara olan inancı ortak noktaları.

Pinheiro gibi bir risk almak yerine en doğru tercih Karaveli olacaktır. Elbette bu benim düşüncem. Sebepleri de şunlar...

TEK MAÇA ÖZEL HAZIRLIK

Batshuayi için analiz ekibine hazırlattığı özel video ile Belçikalı’nın yeniden kendini bulmasını sağlaması.

Uzun zamandır forma giymeyen Oğuzhan’ı maçın ikinci bölümü için hazırlaması ve onun için 2-3 farklı planının olduğunun altını çizmesi.

Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı gibi gençlere savunmayı emanet edip ilerleyen dakikalarda bu oyunculara

Can Bozdoğan ve Güven Yalçın’ı da eklemesi.

UZAKLARDA ARAMAMAK LAZIM

Karaveli, belki de en büyük hayalinin tek bir maç olacağını bilmesine rağmen Beşiktaş için titiz bir çalışma yapması kadar kenardaki duruşu, futbolcuları maça hazırlayış şeklini anlatışı ve basın toplantısında kullandığı zarif dille bile gerçeği uzaklarda aramamak gerektiğinin bir simgesiydi.

7- Önder Karaveli’nin çalıştırdığı Beşiktaş U19 Takımı, bu sezon U19 Süper Ligi’nde çıktığı 7 maçı kazanırken 23 gol attı, 4 gol attı, 21 puanla zirvede yer aldı.