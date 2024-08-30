Bordo ile mavi kadar farklı

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Deplasmandaki maçın aksine ilk 45 dakikada sahada vasat bir Trabzonspor vardı. Oyuncular bedenen sahada ama ruhen orada değil gibiydiler. Koşmak yerine yürümeyi tercih eden bir 11 vardı sahada. Maçtan önce Abdullah Avcı, “Büyük Trabzonspor taraftarının önündeyiz. Büyük bir avantaj bizim için” demişti. Ama o avantaj bile yetmedi. İlk maçtaki doğruların tam aksini izlediğimiz bir 45 dakika izledik kısacası. St. Gallen golü de tüm bu tezatların yaşandığı bölümde geldi. Yenilen golde rakip oyuncuyu adeta yürüyerek karşılayan bir savunma vardı. Üçüncü bölgede üretken olmak şartıyla bir şansı var demiştim ama Trabzonspor bu üretkenlikten çok uzaktı.

ENERJi GELDi AMA...

İkinci yarıya Ozan Tufan ve Bardhi’nin yerine Cihan-Malheiro ikilisini sahaya süren Avcı maçın ritminin değişmesini sağladı. Devrenin hemen başında Enis Destan’ın kafa golüyle gelen beraberlik sonrası Trabzonspor’da işler tamamen tersine döndü. Soldan Barisic-Orsic de hücumlara destek vermeye başlayınca oyun hakimiyeti tamamen Trabzonspor’a geçti. Özellikle Cihan enerjisiyle takıma pozitif bir hava getirse de maçın penaltılara gitmesi için yeterli olmadı. Seri penaltılarda bir tecrübe abidesi Savic’in direkten dönen vuruşu ve boşa giden ilk 45 dakika Trabzonspor için Avrupa’ya veda etmesine neden oldu.