Bir zamanların David De Gea’sı Mert Günok

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En son 7 Aralık’ta Fenerbahçe derbisini kazanan Beşiktaş tam 1 ay sonra Sivas karşısında kazanarak galibiyeti hatırladı. Beşiktaş’ın hem sahada hem de yönetim anlatımında sıkıntılı bir dönemden geçtiği hepimizin malumu. Sahada bir şeyler yapmaya çalışan bir oyuncu grubu var ama savunmadan hücuma kadar bağlantılarda büyük sorunlar yaşıyorlar. Ağustostan aralık ayına kadar olan süreç Beşiktaş adına siyahla beyaz kadar farklı. Sivas deplasmanında da bu farkı bir kez daha izledik. İlk yarıda temposu yüksek ve golü bulan Beşiktaş ikinci bölümde tamamen sahadan kayboldu.

BEŞiKTAŞ KÖTÜ MERT HEP iYi

Beşiktaş'ı ayakta tutan yine kaleci Mert Günok oldu. Onu izledikçe David De Gea’nın Manchester United dönemini düşünmeden edemiyorum. Manchester United ne kadar kötüyse De Gea o kadar iyiydi ve takımını ayakta tutuyordu. Manchester United onun boşluğunu hala dolduramadı. Şimdilerde De Gea konforunu Fiorentina fazlasıyla hissediyor. Mert için de aynı şeyleri söylemek fazlasıyla mümkün. Beşiktaş ne kadar kötüyse Mert o kadar iyi. Ve Beşiktaş’a büyük bir konfor sağlayarak hep oyunun içinde tutuyor. Dün galibiyetin en büyük mimarıydı. Özellikle Sivasspor’un serbest vuruşunda öyle bir kurtarışa imza attı ki o dakikadan sonra deyim yerindeyse kalesinde daha da büyüdü.

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TEKNiK ADAM SORUNU ÇÖZÜLMELi

Başkan Serdal Adalı göreve gelir gelmez herkesin gönlündeki isim Sergen Yalçın’a yöneldi. Ancak onun da haklı gerekçeyle görevi kabul etmemesi üzerine teknik adam konusunda kafalar tamamen karıştı. Bu durum oyuncuların ruh haline de fazlasıyla yansımış durumda. Rafa Silva’dan genç Semih’e kadar hiçbiri eski formunda değil. Beşiktaş bu sezonu daha fazla heba etmeden teknik adam sorununu bir an önce çözmeli. Aksi halde önümüzdeki sezon için de parlak şeyler söylemek çok mümkün olmayabilir.