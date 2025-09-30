Bir Ballon d'Or hikayesi: Dembele ve Emre Mor!

Haberin Devamı

Yaklaşık 10 yıl önceydi. Emre Mor, Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. Hem onun ilk maçını izlemek hem de röportaj yapmak için Dortmund’a gitmiştim. Sabah erken saatlerde otelin kapısına bir taksi geldi. Emre Mor taksiye bindi. Yanında bir takım arkadaşı daha vardı; geçtiğimiz günlerde Ballon d’Or’u kazanan Ousmane Dembele...

Bayern Münih ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi beraber antrenmana gittiler. Otelde de oda arkadaşıydılar. Birkaç saat sonra taksi yeniden otele geldi. Taksiden inen sadece Emre Mor’du. Dembele yoktu. Antrenman sonrası ekstra çalışma yapmak için tesislerde kalmıştı. Bir gün sonra oynanan finali kaybettiler.

Otele döndüğümüzde Emre Mor gergin ve sinirli, Dembele ise sakin ve maçı ardında bırakmıştı. Masamıza oturup yediğimiz kanatlardan bile çalmış (!), hepimizle şakalaşmıştı.

ÖNCE BARÇA, SONRA PSG

Aynı takımda ve aynı odada başlayan hikâyede ekstra çalışmalarının karşılığını alan Dembele oldu. Önce Barcelona’ya ardından PSG’ye transfer oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşarken dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d’Or ödülünü de kazandı. Ballon d’Or ödül törenini izlerken 10 yıl öncesine gittim ve seçimleri sonucu bambaşka noktalara giden iki futbolcunun hikâyesini hatırladım...

GiOVANNi VAN BRONCKHORST ACABA BiZDEN NE ÖĞRENDi?





Arsenal ve Barcelona formalarıyla unutulmazlar arasına giren Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlüğe geçmesiyle birlikte 2017’de çocukluk kulübü Feyenoord’un 18 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Üstüne 2 tane Hollanda Kupası ekledi. 2021’de Rangers ile fırtına gibi eserek 10 yıllık Celtic hegemonyasını yıktı. Ardından yolu Beşiktaş’la kesişti.

Ne tesadüftür ülke futbolunun DNA’sı onu da kabul etmedi. Ama o tüm bu parıltılı kariyerine rağmen temmuz ayında sürpriz bir kararla Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’un yardımcısı olarak Anfield Road’a gitti.

Haberin Devamı

TÜM OYUNCULARI GELiŞTiRDi

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında onun hakkında yazılan makaleleri okumaya başladım. Artık Anfield’da onun taktiksel ustalığından bahsediliyor. Oyuncularla iletişimi ve pozisyonel ustalığını antrenman sahasında nasıl verimli kullandığı anlatılıyor. Andy Robertson’un bu sezon artan performansının sırrı olarak onunla bire bir yaptığı antrenmanlar gösteriliyor.

Yine Ryan Gravenberch’in baskı anlarında topla neler yapması gerektiği ve pas oranının Van Bronckhorst’un mentörlüğünde nasıl geliştiği.

ANALiZLERi MÜKEMMEL

Video analizlerde de farkını gösteriyor Hollandalı çalıştırıcı. Virgil Van Dijk video seanslarında rakiplerin zayıf yönlerini teşhis etmede onu mükemmel olarak tanımlıyor.

Haberin Devamı

“Herkesten bir şeyler öğrenmeye geldim” diyerek Liverpool’un kapısını çalan bu mütevazı adamın yaptıklarını okudukça, “Bizden neler öğrenerek gitti?” sorusu en merak ettiğim şey oldu.

EN iYi SAVUNMACILAR FORVETLERDiR

Son günlerde ‘savunma futbolu‘ ve ‘hücum futbolu’ gibi klişe bir tartışmanın içindeyiz. Tam da bunun üzerine şimdilerde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’in yardımcısı olan Thiago Alcantara’nın verdiği bir röportaja denk geldim. Röportajın içinde kullandığı bir cümle tam da bu tartışmayı bitirecek türden. Bakın Alcantara neler söylüyor:

“Hem savunma hem de hücumda oynayabilen çok yönlü oyuncuları gerçekten seviyorum. 4-3-3 ile büyüdüm, ancak her zaman 4-2-3-1’in taktikselliğinden etkilendim. Sabit isimlere ihtiyaç duymadan değişkenliği sunuyor. Herkes savunabilir ve herkes hücum edebilir. Dünyanın en iyi savunmacıları forvetlerdir, çünkü topu hücum etmek için ilk geri kazanmak isteyenler onlardır.”

Haberin Devamı

Thiago Alcantara’nın cümlelerinden sonra yorumu sizlere bırakıyorum...

DURAN TOPLAR ARTIK ÇOK DAHA DEĞERLi

İngiltere Premier Lig’de geçen sezondan bu yana oyunda yaşanan değişimden sıklıkla bahsetmiştim. Klasik 9 arayışına dönüş, daha fazla geçiş, pas oranlarındaki düşüş ve uzun toplara yöneliş gibi faktörler oyundaki dengeleri de değiştirmeye başladı.

Arsenal geçen sezon duran top setleriyle en fazla gol atan takım olmuştu. Bu sezon da tablo benzer şekilde devam ediyor. Şu ana kadar atılan 124 golden 32’si duran top setlerinden geldi. Yine her 12 uzun taç atışından 1’i golle sonuçlandı.

Brentford bu konuda ligin en iyi uzun taç atışı kullanan takımı durumunda. Bir zamanlar Stoke’un unutulmaz futbolcusu Rorry Delap ile akıllarımıza kazınan uzun taçlar yarattığı kaosla artık takımların önemli bir hücum silahı haline gelmiş durumda.

Haberin Devamı

Taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark daha önce Liverpool’u bu konuda ligin en iyisi haline getirmişti şimdi ise Brentford’a destek oluyor. Bakalım duran top ve uzun taçlar konusunda biz de adımlar atacak mıyız?