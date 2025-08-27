Beşiktaş'ın aradığı her şey onda!

Haberin Devamı

Beşiktaş, savunma hattının sezon başından bu yana en büyük sorunu oyun kurmadaki kalite eksikliğiydi. Dün İstanbul’a getirilen Tiago Djalo hem sağ, hem sol stoper oynayabilmesinin yanı sıra hızı ve ayaklarını iyi kullanabilen bir savunmacı olmasıyla siyah beyazlıların en büyük sorununu giderebilecek bir transfer olarak göze çarpıyor. Yetenekli bir isim ancak yaşadığı çapraz bağ sakatlığı Juventus’ta istediği şansları bulmasına engel oldu.

İtalya’da hiç şans bulamadı

Allegri, Thiago Motta ve Tudor gibi teknik adamlar Djalo’ya neredeysi hiç şans vermedi. Oysa ki Lille ve Porto dönemlerinde ise takımın ana yapısında vazgeçilmez bir isimdi. Djalo, önde baskı yapan, markaja hızlı gelen bir oyuncu. 25 yaşındaki Portekizlinin hem oyunu daraltabilmesi hem de oyun kurucu gibi topu ön alana taşıyabilme özelliği olması onu ligimizdeki savunmacıların üzerinde tutar. Elbette eski formunu yakalarsa...



Lille’deki performansı akıllarda

Üçüncü bölgede fazla topla oynama arzusu ve aldığı riskler oyuncunun en büyük handikapları arasında. İtalya macerası Djalo için bir hayalin başlamadan bitmesi gibiydi. Serie A’da sadece 16 dakika görev alabildi ancak Fransa’da Lille formasıyla unutulmaz performansı ve yaşadığı kupa sevinçleri hala akıllarda. Yeniden aynı performansa ulaşıp kendini ispat etmek istiyor. Bakalım Beşiktaş’ta kendini yeniden ispat edebilecek mi?