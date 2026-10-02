Belçika kilidinin anahtarı ilk gol

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Belçika maçı milli takımımız için yalnızca puan mücadelesi olmayacak. Aynı zamanda Fransa ve İtalya yenilgilerinden sonra “Bu takım nasıl bir reaksiyon verecek?” sorusunun da cevabı aranacak. Buna karşın Belçika’nın deplasmanda 2-0 kazandığı İtalya maçında ortaya koyduğu performans ve 1-0 kaybettiği Fransa karşısında son dakikaya kadar oyunda kalması, ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösteriyor. Türkiye’nin ise artık iki maçlık kötü seriyi geride bırakıp kendi oyununu yeniden hatırlaması gerekiyor. Dolayısıyla Gecenin asıl sınavı, skor tabelasından önce Türkiye’nin göstereceği reaksiyon olacak.

Önceliğimiz oyun kontrolü olmalı

Liege kentindeki karşılaşmanın anahtarı büyük ihtimalle ilk gol olacak. Türkiye öne geçtiği takdirde Belçika’nın risk alması gerekecek ve bu durum ay yıldızlılara geçiş hücumlarında alan yaratabilir. Ancak Belçika’nın golü bulması halinde bu kez Türkiye’nin savunma bloğunu öne çıkarması gerekecek. Bu da ev sahibi ekibin hızlı hücumcularına daha fazla alan bırakılması anlamına gelebilir. Bu nedenle Türkiye’nin maçın ilk bölümünde kontrollü bir oyun tercih etmesi ve gereksiz risklerden kaçınması gerekiyor. Vincenzo Montella’nın talebelerinin bu maçtaki önceliği oyunun kontrolünü kaybetmemek olacak.

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Son iki maçtan dersler çıkarılmalı

Milli takım açısından en önemli konulardan biri, son iki maçın iki farklı bölümünden doğru dersleri çıkarabilmek. Fransa karşısında ortaya konulan mücadele ve savunma direnci korunmalı; İtalya maçındaki savunma zaafları ise tekrarlanmamalı. Özellikle rakibin kanatlara açıldığı anlarda savunma hattının birbirinden kopmaması, beklerin hücuma çıkarken arkasında bıraktığı alanların kontrol edilmesi ve orta saha oyuncularının savunmaya yardım etmesi önem taşıyor. Ayrıca ilk iki maçta 1 gol atabilen ay yıldızlıların Belçika gibi fiziksel açıdan güçlü bir rakip karşısında pozisyon bulduğunda değerlendirmesi şart.